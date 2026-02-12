Burkina Faso: Conduite en état d'ivresse - L'alcooltest de l'ONASER dans les rues de Banfora

L'Office national de sécurité routière(ONASER), en collaboration avec la police de Banfora, a mené dans la nuit du dimanche 8 février 2026 à Banfora dans la région des Tanounyan une opération de contrôle de l'alcoolémie chez les conducteurs. Cette campagne vise à sensibiliser les chauffeurs à ne pas prendre de l'alcool en cas de conduite.

Les taux d'alcoolémie autorisés en conduite automobile au Burkina Faso, selon un décret de 2017, sont de 0,2g/l pour les conducteurs professionnels, les nouveaux conducteurs, les enseignants de la conduite automobile et les examinateurs de permis de conduire.

Ces taux sont de 0,5g/l pour les autres conducteurs. L'Office national de sécurité routière(ONASER) s'est déployé dans les rues de Banfora le dimanche 8 février 2026 dans la nuit pour contrôler les différents conducteurs quant au respect de ces dispositions. Sur les différents axes, les véhicules à deux roues ou à quatre roues sont systématiquement arrêtés et les chauffeurs soumis au contrôle. Ils soufflent dans un appareil, l'alcooltest, qui détermine le taux d'alcool dans le sang.

Sur 16 véhicules arrêtés, quatre des conducteurs ont dépassé le seuil autorisé. Ils ont été sommés à se reposer pendant quelques heures et ont été autorisés à reprendre la route après un deuxième test jugé négatif. Mougnan Soulama fait partie des conducteurs arrêtés et dont le taux d'alcoolémie dépasse la normale.

Il reconnait avoir pris de l'alcool à des funérailles et promet de limiter sa consommation. Mougnan Soulama a loué l'initiative de l'ONASER et invite tous ceux qui prennent la route à éviter l'alcool pour préserver leur vie et celle ses autres. Testé négatif, Salif warama, conducteur d'une compagnie de transport en commun invite également les conducteurs à éviter l'alcool lorsqu'ils prennent le volant.

« Un conducteur ne doit pas prendre l'alcool même s'il n'est pas de service. Je demande à tous mes collègues d'éviter l'alcool. S'ils sont fatigués, ils peuvent demander des jours de repos que de forcer en prenant l'alcool pour conduire », conseille M Warma. Pour le lieutenant de police, Moctar Ouédraogo, agent à l'antenne régionale de l'ouest de l'ONASER, la sortie vise à sensibiliser les conducteurs afin qu'ils ne consomment pas l'alcool lorsqu'ils veulent conduire. « Si on a consommé de l'alcool, il faut s'abstenir de conduire parce qu'on peut être exposé à des accidents de la circulation car l'alcool fait altérer les facultés de réaction », a signifié Moctar Ouédraogo.

Il a laissé entendre qu'après la phase de sensibilisation, peut intervenir celle de la répression « La répression peut venir à tout moment parce que justement la loi est en vigueur et à tout moment on peut toujours réprimer. Mais nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation, mais il faut le dire, nous n'allons pas passer aussi tout le temps à sensibiliser », a prévenu le lieutenant de police. En plus du contrôle de l'alcool, l'office national de sécurité routière a aussi sensibilisé les usagers de la circulation à l'importance du port de casques.