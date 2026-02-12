Sénégal: Entretien entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Diagana - La Banque mondiale s'engage dans la mise en oeuvre de l'Agenda Sénégal 2050

12 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le chef de l'État a reçu le 10 février 2026, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon la Présidence de la République, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières qui régissent le partenariat stratégique entre le Sénégal et l'institution de Bretton Woods.

M. Diagana a réaffirmé l'engagement constant de la Banque mondiale à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses réformes structurelles et dans l'exécution de son agenda de transformation nationale », renseigne la Présidence de la République.

Selon la même source, les deux parties ont qualifié cette coopération d'exemplaire, reposant sur un dialogue nourri, une confiance établie et un appui financier et technique étroitement aligné sur les priorités définies par les autorités sénégalaises.

Une mission de la Banque mondiale conduite par son Vice-président Ousmane Diagna séjourne au Sénégal depuis le 5 février dernier. La mission qui prend fin le 13 février prochain sera rythmée par des rencontres avec les autorités sénégalaises.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.