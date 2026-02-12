Sénégal: Entretien entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Diagana - La Banque mondiale s'engage dans la mise en oeuvre de l'Agenda Sénégal 2050

Le chef de l'État a reçu le 10 février 2026, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon la Présidence de la République, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières qui régissent le partenariat stratégique entre le Sénégal et l'institution de Bretton Woods.

M. Diagana a réaffirmé l'engagement constant de la Banque mondiale à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses réformes structurelles et dans l'exécution de son agenda de transformation nationale », renseigne la Présidence de la République.

Selon la même source, les deux parties ont qualifié cette coopération d'exemplaire, reposant sur un dialogue nourri, une confiance établie et un appui financier et technique étroitement aligné sur les priorités définies par les autorités sénégalaises.

Une mission de la Banque mondiale conduite par son Vice-président Ousmane Diagna séjourne au Sénégal depuis le 5 février dernier. La mission qui prend fin le 13 février prochain sera rythmée par des rencontres avec les autorités sénégalaises.