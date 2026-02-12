Congo-Kinshasa: De nombreux dégâts après l'incendie d'une baleinière à Kisangani

Un incendie a totalement consumé une baleinière en partance pour Opala au port Industrie aéronautique de transport (IAT) de Kisangani, dans la province de la Tshopo. L'incident s'est produit en début de semaine.

Si aucun dégât humain n'a été enregistré, les pertes matérielles sont considérables. Une enquête a été ouverte par les services spécialisés pour déterminer l'origine du sinistre.

La baleinière, baptisée Eden Ma famille, était lourdement chargée de marchandises diverses : bidons d'essence, sacs de sel, pneus, ballots de friperie, triporteurs, motos et câbles électriques. Elle transportait également de nombreux passagers, dont des femmes et des enfants. L'incendie s'est déclaré alors qu'elle s'apprêtait à quitter le quai.

Les causes exactes restent inconnues. Plusieurs hypothèses sont avancées par les passagers : certains évoquent une fuite de carburant ayant atteint un brasier, d'autres parlent d'un court-circuit lié au dispositif de recharge des téléphones.

Les responsables de la baleinière ont disparu après l'incident. Les services de sécurité présents sur les lieux ont confirmé qu'une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités.