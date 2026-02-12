Congo-Kinshasa: De nombreux dégâts après l'incendie d'une baleinière à Kisangani

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie a totalement consumé une baleinière en partance pour Opala au port Industrie aéronautique de transport (IAT) de Kisangani, dans la province de la Tshopo. L'incident s'est produit en début de semaine.

Si aucun dégât humain n'a été enregistré, les pertes matérielles sont considérables. Une enquête a été ouverte par les services spécialisés pour déterminer l'origine du sinistre.

La baleinière, baptisée Eden Ma famille, était lourdement chargée de marchandises diverses : bidons d'essence, sacs de sel, pneus, ballots de friperie, triporteurs, motos et câbles électriques. Elle transportait également de nombreux passagers, dont des femmes et des enfants. L'incendie s'est déclaré alors qu'elle s'apprêtait à quitter le quai.

Les causes exactes restent inconnues. Plusieurs hypothèses sont avancées par les passagers : certains évoquent une fuite de carburant ayant atteint un brasier, d'autres parlent d'un court-circuit lié au dispositif de recharge des téléphones.

Les responsables de la baleinière ont disparu après l'incident. Les services de sécurité présents sur les lieux ont confirmé qu'une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.