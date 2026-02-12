Congo-Kinshasa: Le ministère des Affaires étrangères enquête sur la hausse présumée du prix du passeport biométrique à Beni

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une équipe du ministère des Affaires étrangères séjourne à Beni, dans la province du Nord-Kivu, pour enquêter sur la hausse présumée illégale du prix du passeport biométrique.

Alors que le tarif officiel est fixé à 75 USD, certains requérants affirment avoir payé jusqu'à 125 USD au centre mobile de capture installé depuis octobre 2025 à Beni et Butembo.

Face à ce désordre, le directeur juridique et contentieux du ministère, Teddy Kamembo Milambo, qui conduit la mission, a appelé la population à ne pas recourir aux intermédiaires.

« Si les faits sont avérés, c'est à la hiérarchie de prendre la décision la plus dure. L'objectif des autorités, lorsqu'elles ont baissé le prix des passeports, était de répondre aux difficultés de la population. Malheureusement, nous constatons que la population s'est fait arnaquer en passant par des intermédiaires qui fixent leurs propres prix », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le tarif officiel reste de 75 USD et a exhorté les citoyens à introduire directement leurs demandes sans intermédiaires. « Ceux qui ont d'anciens passeports doivent continuer à les utiliser. Aucun pays ne refuse ces documents », a-t-il précisé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.