Congo-Kinshasa: Le ministère des Affaires étrangères enquête sur la hausse présumée du prix du passeport biométrique à Beni

Une équipe du ministère des Affaires étrangères séjourne à Beni, dans la province du Nord-Kivu, pour enquêter sur la hausse présumée illégale du prix du passeport biométrique.

Alors que le tarif officiel est fixé à 75 USD, certains requérants affirment avoir payé jusqu'à 125 USD au centre mobile de capture installé depuis octobre 2025 à Beni et Butembo.

Face à ce désordre, le directeur juridique et contentieux du ministère, Teddy Kamembo Milambo, qui conduit la mission, a appelé la population à ne pas recourir aux intermédiaires.

« Si les faits sont avérés, c'est à la hiérarchie de prendre la décision la plus dure. L'objectif des autorités, lorsqu'elles ont baissé le prix des passeports, était de répondre aux difficultés de la population. Malheureusement, nous constatons que la population s'est fait arnaquer en passant par des intermédiaires qui fixent leurs propres prix », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le tarif officiel reste de 75 USD et a exhorté les citoyens à introduire directement leurs demandes sans intermédiaires. « Ceux qui ont d'anciens passeports doivent continuer à les utiliser. Aucun pays ne refuse ces documents », a-t-il précisé.