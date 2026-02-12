Congo-Kinshasa: La cheffe de la MONUSCO attendue à Goma pour appuyer le suivi du cessez-le-feu

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) annonce Vivian van de Perre, Représentante spéciale du Secrétaire général par intérim et Cheffe de la MONUSCO par intérim, effectuera une visite à Goma ce jeudi 12 février. Cette mission intervient après consultation des autorités nationales congolaises et s'inscrit dans le cadre des préparatifs visant à appuyer le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Vivian van de Perre arrivera à l'aéroport de Goma par voie aérienne, marquant une étape significative après une interruption prolongée de l'accès aérien à la ville depuis janvier 2025, souligne la MONUSCO.

La visite de la cheffe de la mission onusienne comprendra des échanges avec les parties prenantes locales afin de faire avancer les dispositions pratiques liées au mécanisme de suivi et de vérification.

Un mandat clair du Conseil de sécurité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité, la MONUSCO est autorisée à soutenir la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent. Cet appui se traduit notamment par un soutien technique et logistique à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), à travers le Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus (EJVM+), rappelle la cheffe intérimaire de la MONUSCO.

« Je me rends à Goma pour appuyer les préparatifs du suivi et de la vérification du cessez-le-feu, en étroite coordination avec l'architecture de cessez-le-feu établie, y compris l'EJVM+ », a déclaré Vivian van de Perre.

Respect de la souveraineté congolaise

La MONUSCO réaffirme que son appui au suivi et à la vérification du cessez-le-feu sera fourni dans le cadre de son mandat défini par le Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo.