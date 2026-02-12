Sénégal: Textiles - Cession de la majorité du capital de la société Uniwax Côte d'Ivoire.

L'actionnaire majoritaire de la société Uniwax Côte d'Ivoire SA (spécialisée dans la confection de textiles de marque Uniwax), le groupe Vlisco, à travers ses sociétés Frageci, CFCI et Vlisco a annoncé le 11 février 2026 avoir conclu un accord avec la Compagnie Ivoirienne de Coton SA(COIC) en vue du transfert de la totalité des actions qu'elle détient dans le capital de cette entreprise.

Ces actions représentent 72,29% du capital social et du droit de vote de la société Uniwax Côte d'Ivoire S.A qui s'élève à 4 ,150 milliards FCFA.

Selon les dirigeants du groupe Vlisco, le transfert sera effectué sous forme d'opérations sur titres et portera sur 15 000 000 d'actions sur un total de 20 750 000 actions. « Le transfert sera suivie d'une période de transition pendant laquelle la direction actuelle demeure en fonction et le groupe Vlisco continuera à apporter son soutien et à s'impliquer afin d'assurer la continuité et le succès de l'entreprise à l'avenir », ont-ils précisé.

De l'avis toujours des responsables du groupe Vlisco, la réalisation définitive de l'opération devrait intervenir dans les prochains mois après l'obtentions des approbations réglementaires requises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme du 3ème trimestre 2025, la société Uniwax avait réalisé un résultat net de 8,142 milliards FCFA contre un résultat net déficitaire de 2,165 milliards FCFA au 30 septembre 2024, soit une forte hausse de 476,1%. Son chiffre d'affaires avait enregistré une hausse plus modeste de 13% avec une réalisation de 22,473 milliards FCFA contre 20 milliards FCFA au troisième trimestre 2024.

Quant au résultat d'exploitation de la société, il s'était amélioré de 83,4%, affichant un déficit de -350 millions FCFA contre un déficit de -2,109 milliards FCFA au troisième trimestre 2024.

Le résultat des activités ordinaires avait vu également son déficit s'améliorer de 82,6% en passant de -2,135 milliards FCFA au 30 septembre 2024 à -370,531 millions FCFA un an plus tard.