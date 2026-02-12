Afrique: OEACP - Rencontre préparatoire pour le sommet des affaires

Dans la salle de réunion du Commissariat Général au plan, s'est tenue mercredi 11 février 2026, la rencontre préparatoire des contributions sectorielles pour le Sommet des affaires de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été conduite par Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective

Le sommet des affaires de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), parrainée par le Gabon et qui aura lieu en fin mars prochain à Malabo, en Guinée Equatoriale, se prépare déjà par le gouvernement gabonais. Une rencontre réunissant plusieurs ministres a eu lieu à Libreville.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été conduite par Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective en présence de ses collègues, Philippe Tonangoye, en charge de l'Accès universel à l'Eau et à l'Energie, Aimé Martial Massamba, en charge de la Pêche et de l'Economie bleue, Zenaba Gninga Chaning, en charge du Commerce, des PME-PMI et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, de Marcelle Ibinga, épouse Itsitsa, en charge du Tourisme Durable et de l'Artisanat.

Cette rencontre de préparation visait à fournir un cadre méthodologique commun pour l'élaboration des contributions des ministres sectoriels au Sommet des affaires de l'OEACP, qui aura lieu en marge du 11è Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui sera présidée par le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ces contributions aux dires des experts, doivent mettre en valeur, les opportunités d'investissement offertes par le Gabon, en cohérence avec le Plan National de Croissance et et de Développement (PNCD 2026-2030).