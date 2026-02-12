Gabon: 'Un dignitaire vient de s'éteindre - Eminente personnalité et digne fils du pays' B.C Oligui Nguema

12 Février 2026
Gabonews (Libreville)

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ayant appris le décès de monsieur Ondo Methogo, survenu le 11 février 2026 à Libreville, a rendu un hommage mérité à cette personnalité politique.

Un dignitaire vient de s'éteindre en la personne de M. Ondo Methogo, éminente personnalité et digne fils du Gabon.

En cette douloureuse circonstance, je rends hommage à un homme dont l'engagement, la loyauté et le sens élevé de l'Etat auront marqué son parcours ainsi que tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

Par son action, sa discrétion et son attachement aux valeurs de notre République, il a contribué au renforcement de notre cohésion nationale et au rayonnement de notre pays.

La disparition de M.Ondo Methogo affectueusement appelé " Méthode" par feu Président Omar Bongo Ondimba, constitue une perte pour la Nation.

Son souvenir demeurera vivant dans nos mémoires, comme celui d'un serviteur dévoué et respecté pour sa rigueur.

Au nom du peuple gabonais et en mon nom propre, j'adresse à sa famille et à ses proches, mes condoléances les plus attristées.

Je les assure de ma compassion et de mon soutien en ces moments d'épreuve.

Que son âme repose en paix.

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA,

Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement.

