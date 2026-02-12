Togo: La Céni renforce la protection des données

La Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d'organiser les élections, va bénéficier de l'assistance de l'Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), appelée à apporter son expertise en matière de gestion éthique et sécurisée des données personnelles.

Une initiative destinée à renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux.

Dans un contexte de numérisation accrue, l'encadrement des données devient un enjeu central. L'IPDCP interviendra notamment sur les modalités de recueil du consentement des électeurs, y compris à travers les formulaires d'émargement. La Céni entend consolider la transparence et la crédibilité des opérations électorales à venir. Aucun scrutin n'est prévu. Les élections législatives et locales se sont déroulées récemment. La Céni a donc du temps pour parfaire le dispositif.