Cote d'Ivoire: Bonoua - Le chauffeur de taxi s'était spécialisé en transport de cannabis

12 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

K. A. S, la quarantaine révolue, chauffeur de taxi desservant la ligne Bonoua-Assinie a écopé récemment de 3 ans de prison ferme et 500000 FCFA d'amende pour détention de manière illicite de 8 plaques de cannabis, de 6 kilogrammes en vue de la cession à autrui pour consommation à Bonoua.

Dans son audition devant les forces de l'ordre, il avait expliqué qu'il avait l'habitude de convoyer du cannabis sur la ville de Bonoua pour le compte d'un certain A. S.

Ainsi pour chaque voyage il se faisait payer la somme de 20000 Fcfa pour le service effectué.

C'est lors d'un contrôle de routine à Bonoua que des éléments de la gendarmerie ont découvert les plaques de cannabis dissimulées sous le siège du fauteuil à côté du chauffeur.

A la barre, le prévenu s'est rétracté et a donné une autre version des faits.

« C'est un service que je voulais rendre à une connaissance. Sinon je n'ai pas connaissance du contenu du colis », s'étaient-il défendu.

Avant d'indiquer qu'il n'avait perçu aucune somme contre le service rendu.

Et le procureur de lui demander pourquoi avoir caché le colis sous un siège s'il ne connaissait pas le contenu ?

K. A. S avait répondu que c'était pour sécuriser la commission.

Car selon lui, il avait dû payer, une fois, la somme de 30000 Fcfa à un client qui avait perdu ses affaires dans son véhicule.

