Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Ils prêtent main-forte au voleur sans le savoir

12 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Pour avoir aidé un inconnu à transporter 8 bottes de fer à béton, volés sans le savoir, sur un chantier à Grand-Bassam, les sieurs D Y et Y ont passé récemment 15 jours à la Maison d'arrêt et de correction de Grand-Bassam.

Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison ferme s'ils avaient été reconnus coupables par le tribunal comme le stipule les articles 457, 458 et 462 du Code pénal ivoirien.

De leur arrestation jusqu'à la barre les mises en cause, D Y et Y ont maintenu la même version des faits.

Ils ne reconnaissaient pas le fait de vol en réunion portant sur des bottes de fer.

À la barre, ils ont plaidé non-coupables et se sont expliqués : « Nous avons aidé un inconnu à transporter 8 bottes de fer du chantier voisin au nôtre vers un tricycle. Une fois le chargement terminé, il nous a remis la somme de 1000 FCfa pour boire de l'eau ».

Malgré les nombreuses questions du juge et du procureur, ils ont maintenu leur version.

Faute d'éléments concrets pouvant déterminer avec certitude leur implication et face à leur version unique depuis l'enquête préliminaire, le tribunal les a jugés non-coupables de vol portant sur 8 bottes de fer à béton le 25 août 2023.

Ainsi, D Y, maçon, âgé de 29 ans et Y, ébéniste de 31 ans, ont été relaxés au bénéfice du doute.

