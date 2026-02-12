Cote d'Ivoire: Zoukougbeu/Promotion de l'excellence - Le lycée moderne récompense ses meilleurs élèves à hauteur de 20 millions de FCFA

L'ambiance était à la fête au lycée moderne de Zoukougbeu, le 4 février 2026. Et pour cause, l'établissement célébrait ses meilleurs élèves à l'occasion de la première édition de la Cérémonie de l'excellence, organisée en son sein. Ainsi, les vingt meilleurs élèves du lycée moderne ont bénéficié de bourses d'études et de matériels informatiques. De même, les dix meilleurs bacheliers ont reçu chacun une bourse de 1,5 million de Fcfa, tandis que d'autres lauréats ont bénéficié d'ordinateurs portables.

Une enveloppe globale de plus de 20 millions de Fcfa a été mobilisée pour cette première édition, qui a mis à l'honneur les meilleurs élèves au Brevet d'études du premier cycle (Bepc) et au baccalauréat, dans un esprit de valorisation du mérite, de la persévérance et du travail bien fait. La cérémonie avait pour objectif de restaurer la culture de l'effort et d'encourager les apprenants à viser l'excellence académique.

Principal partenaire de l'événement, Olam Agri, à travers son responsable Durabilité, Jean-Paul Koblé, a réaffirmé sa conviction que récompenser un élève, c'est investir durablement dans l'avenir du territoire. Intervenant à la cérémonie, il a souligné que l'investissement dans l'éducation constitue un levier essentiel de transformation sociale et de développement communautaire.

C'est pourquoi, a-t-il précisé, son entreprise a initié le programme Nassey, qui pose les bases d'un engagement durable en faveur de l'excellence éducative en Côte d'Ivoire. Il a terminé en saluant l'engagement des enseignants et les sacrifices consentis par les parents dans l'accompagnement de leurs progénitures.

Le major au baccalauréat, Grâce Emmanuella Douekeu, a exprimé la gratitude des récipiendaires, indiquant que la bourse d'études reçue soutiendra son ambition de poursuivre ses études jusqu'au doctorat. Le secrétaire général de préfecture, Adjatou Coulibaly, a, pour sa part, salué et félicité cet exemple de partenariat public-privé.