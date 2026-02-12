Cote d'Ivoire: 12 février 2026 - Journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme

L'Assemblée générale a souligné sur la responsabilité incombant aux États Membres et à leurs institutions nationales dans ce contexte pour lutter contre le terrorisme, et a insisté sur le rôle important que jouent les organisations intergouvernementales, la société civile, le monde universitaire, les responsables religieux et les médias dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme.

La résolution rappelle que le terrorisme et l'extrémisme violent quand il conduit au terrorisme ne peut ni ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation ni à aucun groupe ethnique.

L'Assemblée générale a invité le Bureau de lutte contre le terrorisme, en collaboration avec d'autres entités pertinentes dépendant du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme, à coordonner et à célébrer la Journée internationale comme il se doit, y compris au moyen d'activités éducatives et d'actions de sensibilisation, et à partager les meilleures pratiques à cet égard.

Plan d'action pour prévenir l'extrémisme violent

Le 15 janvier 2016, le Secrétaire général a présenté un Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent à l'Assemblée générale. Le 12 février de la même année, l'Assemblée générale a adopté une résolution saluant l'initiative du Secrétaire général et prenant note de ce nouveau plan d'action.

Ce Plan d'Action préconise une approche globale et complète, comprenant non seulement les mesures de sécurité contre-terroriste essentielles mais aussi des étapes préventives systématiques pour s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui poussent les individus à se radicaliser et à rejoindre des groupes extrémistes violents.

Ce Plan est un appel à une action collective concertée par la communauté internationale. Il contient plus de 70 recommandations aux États Membres et aux entités du système des Nations Unies pour prévenir une propagation plus importante de l'extrémisme violent.