Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire Skate - La fédération en mode séduction à travers le pays

Après l'Assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2026, l'espoir grandit chez les amoureux de patins et sports de glisse en Côte d'Ivoire. Désormais, on attend avec impatience le coup d'envoi de la saison sportive.

Une saison que le président Julien Konan et son équipe ont savamment meublée afin que personne ne s'ennuie, cette année. Lors de l'assemblée générale, la fédération a présenté un programme riche et varié.

Hormis le championnat national, les championnats d'Afrique (du 17 au 21 avril) et les Mondiaux (15 au 27 septembre) auxquels le pays prendra part, on note plusieurs activités de promotion et d'initiation. Preuve que la fédération a décidé d'intensifier sa stratégie de séduction et conquérir de nouveaux publics.

« La saison sportive débutera par une grande animation, à Sinfra, le 17 mars. Nous allons parader dans la ville, aiguiser l'appétit des jeunes filles et garçons de la cité. L'objectif étant de faire de la détection dans les établissements scolaires et les clubs de la ville. Après Sinfra, nous sillonnerons d'autres villes du pays, notamment Korhogo, Bouaflé, Daoukro, Bouaké, Dabou, Bouna, Odiénné et Abengourou », a annoncé le président Julien Konan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le calendrier présenté aux clubs est clair et concis. Après la tournée de promotion, sont prévus, le 16 mai, les interclubs 2026 dans les catégories U15. Les compétitions comptant pour le championnat national débuteront le 25 mai, à Abengourou, capitale de l'Indenié-Djuablin.

Le comité exécutif de Côte d'Ivoire Skate, qui ne lésine pas sur les moyens pour développer le skateboard et les disciplines associées, a programmé plusieurs sessions de formation pour mettre à niveau les acteurs.