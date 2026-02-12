Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de sauvetage et de sécurité aquatique - Maîtres nageurs, sauveteurs et instructeurs à l'école

La Fédération ivoirienne de sauvetage et de sécurité aquatique (Fissa) est très occupée. Sous la houlette du président Issa Yelbi, elle se bat chaque jour pour déployer ses tentacules. C'est dans ce cadre qu'elle organise, du 13 au 17 février, à la plage de Coco Beach, dans la commune de Port-Bouët, une session de formation de maître nageurs, sauveteurs et instructeurs.

La formation, assurée par des experts désignés par la Fédération internationale de sauvetage aquatique et la Confédération africaine, se présente comme une occasion de renforcer les capacités des professionnels et surtout de contribuer activement à la sécurité aquatique des différentes communautés.

« Nous attendons entre 35 et 40 participants à cette session de formation qui sera sanctionnée par un diplôme délivré par la fédération mondiale », a annoncé Issa Yelbi qui présente cette session comme une étape importante dans le développement du sauvetage aquatique en Côte d'Ivoire.

« En effet, depuis que nous avons été érigés en fédération, en 2023, nous faisons beaucoup de formations de maîtres nageurs et sauveteurs aquatiques. Ce sont eux le coeur de notre fédération. C'est la condition pour éviter les nombreux décès par noyade dans notre pays. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens pour multiplier ce genre de formation », a souligné Issa Yelbi qui lance un appel à l'État de Côte d'Ivoire, notamment les mairies, afin de prendre à bras-le-corps la question de sauvetage aquatique dans le pays. Car, selon lui, la situation est dramatique. « Chaque jour, on enregistre entre 5 et 15 décès par noyade, sans compter le week-end.

On ne peut pas rester insensibles à cela », s'indigne le président fondateur de la Fissa qui, avec ses faibles moyens, a pu former, à ce jour, autour de 150 maîtres nageurs et sauveteurs. Un nombre insuffisant dans un pays entouré d'eaux.