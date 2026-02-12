Le Directeur Général de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) a assuré mardi dernier que les quantités de sucre disponibles dans les entrepôts de l'entreprise sont suffisantes pour approvisionner le marché et couvrir les besoins des Sénégalais durant le mois de Ramadan et de Carême qui se profile à l'horizon.

Guillaume Ranson s'exprimait à l'occasion de la journée portes ouvertes organisée par la société dans le but de permettre au grand public et aux parties prenantes de découvrir les activités, les installations et les engagements de la Compagnie Sucrière Sénégalaise. Il a rappelé que le marché sera suffisamment ravitaillé, les stocks actuels de la CSS s'élevant à 74 000 tonnes dont 58 000 tonnes stockées à Richard Toll et 16 000 tonnes qui sont déportées à Dakar pour davantage de proximité.

Organisée en présence du préfet du département de Dagana, du Directeur du Commerce intérieur et du Secrétaire général national de l'ASCOSEN, cette journée portes ouvertes visait à renforcer la collaboration entre l'entreprise et les distributeurs, tout en instaurant un climat de confiance autour de la disponibilité du sucre durant les semaines à venir notamment à l'approche du Ramadan et du Carême

Pour les responsables la CSS, l'enjeu demeure la sécurisation de l'approvisionnement du marché sénégalais à l'aube de ces deux rendez-vous religieux durant lesquels la demande en sucre connait une forte hausse. « Nous avons voulu montrer à l'ensemble de nos partenaires toutes les activités que mène la CSS et particulièrement durant la campagne sucrière qui a débuté au mois de novembre et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mai.

C'était l'occasion aussi de leur partager en toute transparence tous les efforts qui sont faits en termes d'investissement par la CSS pour développer le plan que l'on appelle KT220, visant à produire d'ici quelques années 220 000 tonnes de sucre et qui représente à peu près la consommation nationale, du moins la consommation des ménages sénégalais. Nous avons aussi beaucoup parlé des stocks de sucre actuels de la CSS qui s'élèvent à 74 000 tonnes dont 58 000 tonnes ici à Richard Toll et 16 000 tonnes qui sont déportées à Dakar pour plus de proximité », a déclaré M. Ranson au terme de la cérémonie d'ouverture.

Il a également rappelé qu'il reste encore plusieurs mois de campagne avec une production supplémentaire de 75 000 tonnes de sucre supplémentaire. Autrement dit, dans les mois qui viennent, la CSS disposera de 150 000 tonnes de sucre à mettre sur le marché. « Nous voulions renouer encore les liens avec nos partenaires commerçants et surtout démontrer que nous sommes à même avec eux, avec leur aide, à fournir le marché de manière sûre et fluide durant les prochains mois », a indiqué le patron de la CSS. Une manière de dire qu'il n'y aura pas de pénurie durant le mois de Ramadan.

Ce qui rassure le Directeur du Commerce Intérieur, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao lequel a magnifié l'initiative de la Direction de la CSS. « Cela promeut la transparence qui est pédagogique et qui vise à monter le savoir-faire par rapport à la production de sucre.

Cette initiative renforce un peu la confiance de la CSS à l'égard des transformateurs, des distributeurs, des pouvoirs publics et des consommateurs », a-t-il souligné à l'issue de la vistite, tout en exprimant sa satisfaction. Il affirme n'avoir aucune inquiétude quant à la disponibilité du sucre. « Le niveau de stock qu'on a constaté sur place et le niveau de stock relevé au niveau de Dakar véritablement est satisfaisant. Il reste maintenant à relever un autre défi, qui est celui de la flexibilité à savoir de permettre à ce que le sucre soit disponible partout où on en a besoin ».

Le même sentiment est partagé par Abdoulaye Thiam Guissé de l'Association des Consommateurs Sénégalais (ASCOSEN) également présent lors de cette rencontre.