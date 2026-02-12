Sénégal: UCAD - Le Collectif des Amicales dénonce la suspension des amicales et exige justice pour Abdoulaye Ba

Le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), structure faîtière chargée de la défense des intérêts de la communauté estudiantine, est monté au créneau à travers un communiqué rendu public. Il y dénonce une décision « irresponsable et autoritaire » des autorités consistant à suspendre provisoirement les amicales, en pleine période de crise universitaire.

Selon le Collectif, cette mesure viserait à « faire taire les revendications estudiantines » et à étouffer la voix des étudiants, dans un contexte marqué par des tensions sur le campus. Les responsables étudiants estiment que cette suspension aurait pour objectif de faciliter l'adoption de réformes jugées contraires aux acquis sociaux et académiques de la communauté universitaire.

Le Collectif interprète cette décision comme un refus du dialogue de la part des autorités, accusées de privilégier « l'argument de la force institutionnelle » au détriment de la concertation. « Il ne peut y avoir de continuité des activités pédagogiques sans l'ouverture préalable du campus social », martèle l'organisation, rappelant que la majorité des étudiants de l'UCAD ne disposent pas de proches à Dakar et dépendent des infrastructures sociales de l hwմwլuité pour poursuivre leurs études dans des conditions acceptables.

En évoquant l'année 2023 comme « un miroir », le Collectif semble faire référence aux précédentes crises universitaires ayant perturbé le calendrier académique et la vie estudiantine.

Au-delà de la question de la suspension des amicales, le communiqué met en avant une exigence jugée prioritaire : la remise à la famille de l'étudiant Abdoulaye Ba du rapport d'autopsie signé par le procureur, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de son décès. Le Collectif réclame également que justice soit faite concernant les « actes de tortures et de vandalisme » qu'il attribue aux Forces de défense et de sécurité (FDS), lors d'événements survenus devant des témoins.

Par ailleurs, l'organisation indique que trois de ses membres sont toujours en détention, tandis que d'autres seraient activement recherchés. Une situation qui, selon elle, renforce le climat de tension et d'inquiétude au sein de la communauté estudiantine. Le Collectif des Amicales appelle enfin les étudiants à rester vigilants et à ne céder à « aucune diversion », tout en réaffirmant sa détermination à défendre les droits et les intérêts des étudiants de l'UCAD.