Sénégal: Kaolack - Lancement du projet ' TAGDEV 2.0-ASEC' - L'ussein offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs agricoles

L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (USSEIN), en partenariat avec les organisations "Ruforum" (Capacity building la agriculture), MasterCard fondation et "TAGDEV 2.0", a procédé avant-hier, mardi 10 février 2026, au lancement de son projet "TAGDEV 2.0". La cérémonie de mise en route de ce projet a été présidée par le gouverneur de Kaolack Mouhamadou Moctar Watt, en présence de diverses autorités administratives de la région, des partenaires techniques et d'autres représentants des organisations paysannes et entrepreneurs agricoles.

Comme il a été présenté par le recteur de l'USSEIN), le Pr Diégane Diouf, au public venu peu nombreux, ce projet vise à promouvoir un développement socio-économique inclusif, équitable et résilient face aux changements climatiques. Il a aussi vocation de susciter une autonomisation des femmes, des jeunes et des petits exploitants agricoles pour les reconvertir, plus tard, en agri-preneurs prospères dans les chaînes de valeur durables rentables des filières de l'arachide et de l'oignon.

Ainsi prévu à être déroulé dans les communes de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Nioro et Guinguinéo et financé par la Fondation MasterCard, à hauteur de 400.000 dollars, l'équivalent de 240 millions de FCFA, ce projet a la particularité de promouvoir les femmes et les jeunes qui n'ont jamais la chance d'être scolarisés et qui sont en quête d'un emploi décent. Au-delà des 9000 emplois directs appelés à être absorbés, ce projet vise à initier, dans son actif, une population de 25.000 jeunes agriculteurs aux pratiques d'adaptation à une agriculture conforme aux réalités climatiques (Climate Smart agriculture).

Il accorde également une attention à l'environnement et la lutte contre les changements climatiques où l'USSEIN) a aussi l'ambition de dérouler un vaste programme de reboisement, en plantant sur toute l'étendue de sa zone de couverture une population de 200.000 arbres, avec un taux de suivi estimé à 70%. Et pour cela, le projet prévoit un aménagement de 5000 hectares uniquement attribué à l'agro-foresterie et la régénération des sols en arbres.

Il faut cependant préciser que dans la mise en oeuvre des actions et activités prévues, l'USSEIN place au coeur de ses objectifs une capacitation de 150 agents pour l'encadrement des bénéficiaires, à côté de 50 autres fermiers désignés pour poursuivre des opérations pour l'exploitation des champs d'école ("farmers fields school"). Une démarche assez ambitieuse pour mettre en place un consortium opérationnel et pérenne. Également une plateforme réunissant une multitude d'acteurs qui sera fonctionnelle au niveau de toutes les communes cibles et une intégration durable des modules au niveau de certains programmes académiques.