Sénégal: Don de sang au siège de la loterie nationale sénégalaise (Lonase) - L'AMISEC mobilise pour sauver des vies avant le Ramadan et le Carême

L'amicale des secrétaires de la Loterie Nationale Sénégalaise (AMISEC) a organisé, mercredi 11 février 2026, une journée de don de sang au siège de la Direction générale de la LONASE. Une initiative solidaire présidée par le Directeur général, le Dr Toussaint Manga, et marquée par la participation du personnel et de nombreux volontaires, dans un contexte de pénurie récurrente de sang au Centre national de transfusion sanguine du Centre Universitaire Hospitalier de Fann.

Prenant la parole, la présidente de l'AMISEC, Mme Mbène Dioum, a rappelé que l'objectif principal de cette campagne est d'aider à combler le manque persistant de poches de sang, aggravé notamment par les accidents de la circulation et les besoins hospitaliers quotidiens. « Nous avons organisé cette journée pour pallier le déficit qui sévit à la banque de sang. Le centre en a vraiment besoin », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la situation pourrait devenir plus critique dans les semaines à venir, avec la coïncidence du mois de Ramadan et du Carême, période durant laquelle les dons diminuent fortement alors que la demande hospitalière reste élevée. Mme Dioum a lancé un appel aux citoyens et aux travailleurs pour instaurer une culture régulière du don de sang afin de réduire ce déficit structurel.

Une initiative citoyenne saluée par la Direction générale

Présent à la cérémonie, le Directeur général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga, a félicité l'AMISEC pour cette action humanitaire, désormais à sa quatrième édition. « Cette belle initiative démontre combien les membres de l'amicale ont un coeur plein d'humanisme. Ce geste permet de sauver énormément de vies », a-t-il souligné.

Il a insisté sur l'importance de multiplier ce type d'actions dans les administrations et entreprises, particulièrement à l'approche des périodes religieuses. « Si partout au Sénégal les structures organisaient des dons de sang avant le Ramadan et le Carême, nous arriverions à sauver énormément de vies », a-t-il ajouté.

Le Directeur général a par ailleurs réaffirmé l'engagement de la LONASE à accompagner toutes les initiatives sociales portées par ses agents.

Une action appelée à s'étendre dans les régions

Organisée pour la première fois au siège de la LONASE, cette quatrième édition marque une étape importante dans la structuration de l'activité. L'AMISEC prévoit déjà une décentralisation de la prochaine campagne.

La cinquième édition sera organisée à l'intérieur du pays, dans l'une des régions du Sénégal, afin d'élargir la mobilisation nationale et rapprocher les collectes des populations.

Au-delà d'une simple activité sociale, cette opération s'inscrit dans un enjeu de santé publique majeur. Dans un pays où la disponibilité du sang reste fragile, les campagnes volontaires constituent un pilier essentiel pour sécuriser les interventions chirurgicales, les urgences et les traitements médicaux.