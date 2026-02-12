Madagascar: Test grandeur nature pour la Refondation

Une dizaine de familles endeuillées, plus d'un millier de sinistrés et de personnes déplacées, des centaines de cases et de maisons d'habitation détruites ou effondrées, un nombre innombrable de toits arrachés, plusieurs arbres déracinés, la quasi-totalité des rues inondées... Le bilan, encore provisoire, est lourd. Trop lourd à porter pour Toamasina et sa population.

Test grandeur nature pour la Refondation

Une scène de désolation dans une cité pratiquement en ruines. Le cyclone a tout ravagé sur son passage. Aussi bien dans les quartiers populaires et populeux comme Mangarano et Tanambao Verrerie qu'en centre-ville. Le nouvel homme fort du pays, qui a revêtu pour la circonstance sa tenue de combat, n'a pu que constater les dégâts. Immenses, sinon considérables.

Aucun mot n'est assez fort pour qualifier les dommages causés par Gezani, dont l'intensité rappelle celle de Geralda. G comme les générations Z, X et Y qui ont aujourd'hui l'occasion d'apporter leur concours à l'opération de « Fanavaozana » de la première ville portuaire du pays. C'est aussi et surtout un test grandeur nature pour le régime de la Refondation, forcément dépassé par l'ampleur des dégâts qui ne peuvent pas être évalués pour le moment.

Quand bien même le régime en place aurait affiché, dans l'enthousiasme de l'accession au pouvoir, sa volonté de s'affranchir de l'aide extérieure, l'appel à la contribution internationale s'avère inévitable. Et ce, compte tenu - au propre comme au figuré - de l'étendue de l'entreprise de réhabilitation, pour ne pas dire de refondation. Même des pays plus nantis ont recours à l'aide internationale en cas de catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique.

Des variations naturelles qui n'épargnent pas la Grande Île, quand bien même elle ne serait pas responsable des émissions de gaz à effet de serre qui sont notamment à l'origine du réchauffement climatique. Mais dont les conséquences risquent de faire monter la température politique, au risque de provoquer la zizanie au lendemain du passage de Gezani.