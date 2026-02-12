Madagascar: 51e anniversaire du colonel Ratsimandrava - Commémorations annulées à Antananarivo

Les forces de défense et de sécurité ont marqué hier le 51e anniversaire de l'assassinat du colonel Richard Ratsimandrava, survenu le 11 février 1975. Des cérémonies en sa mémoire ont été organisées dans plusieurs localités du pays, notamment dans la région Vakinankaratra. À Antananarivo, l'événement prévu à Ambohijatovo Ambony a été annulé en raison du passage du cyclone Gezani.

Pour la Patrie. « Mpitandro ny filaminana tsy miamboho adidy, mahafoy ny ainy ho an'ny Tanindrazana », ce qui signifie littéralement que les « Forces de l'ordre ne s'esquivent pas devant leur devoir, prêtes à donner leur vie pour la Patrie », tel est l'esprit rappelé lors de la cérémonie organisée à Mandritsara par la Gendarmerie nationale et la Police nationale, en présence des autorités administratives locales.

Un culte œcuménique conduit par le FFKM a ouvert la commémoration, suivi d'un dépôt de gerbes au monument dédié aux éléments tombés en service. À l'époque, le 5 février 1975, lors de la passation de pouvoir par le général Gabriel Ramanantsoa, le colonel Richard Ratsimandrava avait déclaré : « Tsy hiamboho adidy aho, mon Général », ce qui signifie littéralement : « Je ne faillirai pas à mon devoir, mon Général ». Six jours plus tard, il tombait à Ambohijatovo Ambony.

Discipline. Les responsables présents ont souligné que les valeurs d'intégrité, de discipline et de patriotisme incarnées par le colonel Ratsimandrava demeurent des références pour les forces de défense et de sécurité. La transmission de ces principes aux jeunes générations a été mise en avant comme un devoir collectif, fondement de la stabilité nationale. La cérémonie s'est achevée par les honneurs militaires et le dépôt de gerbes, dans le respect de la tradition républicaine.

Dans la capitale, la commémoration annuelle n'a pas pu se tenir en raison des conditions météorologiques liées au cyclone Gezani. Les autorités ont privilégié les mesures de précaution et la mobilisation des services concernés face aux risques cycloniques, notamment dans les zones touchées de la côte Est, dont Tamatave et ses environs.