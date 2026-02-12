Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - Appel à la solidarité nationale après le passage du cyclone Gezani

Le passage du cyclone Gezani a laissé un paysage d'apocalypse dans la capitale de l'Est. Avec plus de 75% de la ville détruite, l'heure est à l'urgence absolue. Sur place, le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, multiplie les actions concrètes et appelle à un élan de solidarité nationale sans précédent.

Hier, le Grand Port s'est réveillé dans la douleur. Les stigmates de Gezani sont partout : toitures arrachées, pylônes électriques gisant au sol et quartiers entiers transformés en champs de ruines. Le bilan, bien que provisoire, fait état d'une ville sinistrée à plus de 75 %. Face à ce désarroi, le colonel Michaël Randrianirina, qui avait anticipé la catastrophe en se rendant sur place avant l'impact, occupe le terrain sans relâche.

Accompagné de la Première dame et de plusieurs membres du gouvernement, le chef de l'État a entamé une véritable course contre la montre dès les premières lueurs de l'aube. Sillonner les zones les plus touchées n'était pas qu'une simple visite de courtoisie ; c'était un acte de présence au front pour coordonner les secours là où la détresse est la plus vive.

Engagement concret

Loin des ors de la République et des protocoles feutrés, c'est un président en tenue de terrain que les Tamataviens ont découvert. On a pu voir le colonel Michaël Randrianirina participer personnellement au dégagement des débris obstruant les axes routiers majeurs. Un geste fort, destiné à libérer les voies pour les convois humanitaires. « Cette présence physique illustre un engagement concret. Nous ne sommes pas seulement là pour constater, mais pour agir aux côtés de la population », glisse un membre de sa délégation. Entre deux poignées de main et des mots de réconfort aux familles endeuillées, auxquelles il a présenté ses condoléances les plus émues, le président a martelé l'impératif de la reconstruction. Pour lui, l'émotion doit se transformer en énergie bâtisseuse.

Mobilisation générale

Si un Conseil des ministres s'est tenu par visioconférence pour activer les leviers de l'aide internationale, le colonel Michaël Randrianirina refuse la posture de l'attentisme. Son message est clair : la solution viendra d'abord des Malgaches eux-mêmes. « Nous ne devons pas toujours attendre l'aide venant de l'extérieur. Entre nous, Malgaches, nous pouvons nous donner la main », a-t-il déclaré avec fermeté. Il appelle ainsi à une mobilisation générale autour des produits de première nécessité (PPN), mais surtout des matériaux de construction. Le ciment, le bois et les tôles sont aujourd'hui les nerfs de la guerre pour redonner un toit aux milliers de sans-abri.

Unité nationale

Le couple présidentiel, soutenu par le ministère de la Population, a également pris à bras-le-corps la problématique des prix. Devant les quincailleries prises d'assaut, le colonel a directement interpellé les opérateurs économiques et les commerçants locaux. L'objectif est double : garantir la disponibilité des stocks et, surtout, empêcher toute spéculation odieuse sur le dos des sinistrés. Parallèlement, une pression constante est maintenue sur la JIRAMA pour un déploiement massif de techniciens afin de rétablir l'eau et l'électricité dans les plus brefs délais. À Toamasina, si l'État est à la manoeuvre, c'est bien l'unité nationale qui est appelée à servir de ciment pour relever la ville de ses ruines. Le défi est immense, mais la détermination affichée par le colonel se veut le moteur d'une renaissance rapide du Grand Port.