Sénégal: Un universitaire s'inquiète de l'ampleur du fraude sur l'âge dans le sport

Dakar — L'universitaire et juriste sénégalais Abdoulaye Sakho s'est alarmé, jeudi, de l'ampleur de la fraude sur l'âge dans le sport au Sénégal, un "gros problème" nécessitant selon lui des solutions en adéquation avec l'éthique.

"La fraude sur l'âge, c'est ce qui dérange dans le sport. Ce n'est pas le dopage [...], chez nous, on le néglige. C'est un gros problème, la fraude sur l'âge", a-t-il dit en introduisant un panel sur le thème "Quels leviers pour développement éthique et durable ?", à l'occasion de la rentrée de la Fondation Kéba Mbaye.

"Nous sommes tous complices de cette affaire [...] Tout le monde se tait, c'est de la tricherie. Ce n'est pas du dopage, c'est de la tricherie", a dénoncé le fondateur du master droit et économie du sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, par ailleurs directeur de l'institut EDGE, un établissement privé de formation.

Le professeur Sakho, agrégé en droit privé, estime que vouloir s'épanouir financièrement ne doit pas pousser à violer les règles d'éthique.

Le problème de protection des mineurs ne dépend pas des enfants, mais des dirigeants et des familles, a-t-il dit, soulignant que les mineures sont "une catégorie très exposée, pas du point de vue du sport mais de la société".

L'universitaire et juriste a par ailleurs invité les autorités à instaurer un baccalauréat sportif.