Sénégal: Kaffrine - Plus de quarante boîtes à pharmacie remises aux établissements scolaires de la région

Kaffrine — L'inspection d'académie de Kaffrine (centre) a remis plus de quarante boîtes à pharmacie à des établissements scolaires de la région, afin de renforcer la prise en charge des premiers soins en milieu scolaire, a constaté l'APS.

Les boîtes à pharmacie contiennent des produits de première nécessité, notamment des médicaments essentiels et des compléments en fer destinés à lutter contre l'anémie chez certaines élèves.

Elles permettront d'assurer "une prise en charge rapide" des malaises et accidents pouvant survenir dans les écoles, en attendant l'évacuation des élèves vers une structure sanitaire adaptée, a expliqué M. Kanfome, mercredi, lors de la cérémonie de remise desdites boites.

Cette initiative du défunt directeur régional de la santé de Kaffrine, docteur Mbaye Thiam, constitue "une avancée majeure" dans le dispositif de protection et de sécurité des élèves en milieu scolaire, a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'inspecteur d'académie de Kaffrine, Mamadou Niang, a indiqué que cette action est le fruit d'une synergie entre l'inspection médicale des écoles (IME), la Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA), les médecins-chefs de district et les associations de parents d'élèves.

La cérémonie de remise des boites à pharmacie s'est déroulée en présence du directeur intérimaire de la Direction régionale de la santé (DRS), Christophe Kanfome, ainsi que d'auteurs acteurs des secteurs éducatif et sanitaire.