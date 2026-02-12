Madagascar: Mamy Ravatomanga - Dossier transmis à la fin du mois au DPP

L'affaire impliquant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga connaît un nouveau tournant. L'enquête menée pour délit de trafic d'influence est désormais bouclée et le dossier sera transmis d'ici la fin du mois au Directeur des poursuites publiques (DPP), ouvrant la voie à d'éventuelles inculpations formelles. C'est ce qu'a confirmé lundi l'inspecteur Khemraj Jokhoo, représentant de la Financial Crimes Commission (FCC), devant la magistrate Bhumija Soborun, siégeant à la Bail and Remand Court (BRC).

Cette déclaration est intervenue lors d'une comparution par visioconférence de Mamy Ravatomanga, actuellement placé en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Melrose.

Ce volet de l'enquête porte notamment sur une réunion qui se serait tenue le 14 octobre dernier au domicile du Dr Salim Fakim, à Quatre-Bornes. Selon les éléments examinés par les enquêteurs, plusieurs personnes étaient présentes : Salim Fakim, son frère Junaid Fakim - ancien commissaire de la FCC -, ainsi que Nasser Bheeky, David Thomas et Mamy Ravatomanga. Les autorités cherchent à déterminer si cette rencontre avait pour objectif d'influencer le cours de l'enquête menée par la FCC à l'encontre de l'homme d'affaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, l'enquête pour blanchiment d'argent se poursuit. La FCC souligne la complexité de ce dossier, marqué par des ramifications internationales. Trois mois supplémentaires d'investigations seraient nécessaires, avec la possibilité de recourir à l'entraide judiciaire internationale.

De son côté, la défense, assurée par Me Khushal Lobine, a évoqué l'état de santé de son client. L'avocat indique être toujours dans l'attente de rapports médicaux émanant de deux cardiologues du secteur privé ainsi que d'un médecin relevant du service public.