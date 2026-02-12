Sénégal: Ziguinchor - Le restaurant universitaire fermé jusqu'à nouvel ordre

Après plusieurs perturbations liées aux « Journées sans ticket », la direction du Crous/Z a décidé de suspendre totalement les activités du restaurant universitaire, indique un communiqué signé par le Dr Salif Baldé et rendu public dans la matinée de ce jeudi 12 février 2026.

Le restaurant du campus de l'Universalité Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) a officiellement cessé ses activités. La décision, rendue publique par la direction du Centre régional des oeuvres universitaires sociales de Ziguinchor (Crous/Z), intervient dans un climat de tensions persistantes entre l'administration et une partie des étudiants engagés dans l'organisation des « Journées sans tickets » (Jst). Un ouveau coup dur pour les étudiants dudit campus.

Selon les responsables du Crous/Z, les récents événements ont « fortement perturbé le fonctionnement normal du service de restauration ». Malgré plusieurs appels à la concertation et à la responsabilité collective, précise le document, les actions contestataires se sont poursuivies. La situation a atteint un nouveau seuil critique ce matin lors du service du petit-déjeuner, où des incidents organisationnels ont été signalés, rendant difficile la poursuite normale des prestations.

Face à ces dysfonctionnements répétés, l'administration du Crous/Z estime que « les conditions minimales de sécurité, d'organisation et de continuité du service ne sont plus garanties ». C'est dans ce contexte que la décision de fermeture immédiate a été prise, sans calendrier précis pour une éventuelle réouverture. Cette mesure s'accompagne également du report des opérations de codification, initialement prévues dans le cadre de la gestion des services sociaux universitaires.

Dans le communiqué, la direction du Crous/Z justifie ce report par l'impossibilité actuelle d'organiser ces opérations dans un environnement jugé stable et sécurisé. En dépit de la fermeté affichée, les services de cette entité universitaire maintiennent son ouverture au dialogue.

Aussi, le Crous/Z dirigé par le Dr Salif Baldé réaffirme sa volonté de « trouver, avec l'ensemble des parties concernées, des solutions durables permettant de garantir l'accès équitable aux services sociaux tout en respectant les règles établies ».

En attendant, cette fermeture risque d'accentuer les difficultés quotidiennes des étudiants, déjà confrontés aux réalités du coût de la vie universitaire. Elle pose également, une fois de plus, la question de l'équilibre entre revendications sociales et maintien des services essentiels au sein des universités sénégalaises. Le restaurant universitaire a déjà fait l'objet d'une fermeture lundi denier, lors des récentes manifestations qui ont été notées dans les universités publiques sénégalaises.