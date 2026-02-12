Sénégal: Un projet d'amélioration de la qualité des services sanitaires lancé pour Thiès et Touba

Dakar — Un projet d'amélioration de la qualité des services de santé (PAQSS) couvrant les régions de Thiès et Diourbel a été été officiellement lancé, jeudi à Dakar, dans le but de promouvoir la démarche qualité et de contribuer renforcement du système d'information sanitaire.

D'une durée de quatre ans, il a été lancé sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de concert avec l'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA).

Sa mise en oeuvre sera assurée par la Direction générale des établissements de santé (DGES), la Direction des établissements publics de santé (DEPS) et la Direction de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière (DQSHH).

L'Etablissement public de santé (EPS) de Mbour, le Centre hospitalier régional de Tivaouane, l'hôpital Saint Jean de Dieu, l'hôpital de Barthimée de Thiès et des centres de santé du district sanitaire de Thiès sont les zones d'intervention du projet.

L'EPS Touba Ndamatou, le Centre hospitalier national Matlaboul Fawzaini, le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim, le Centre hospitalier régional Heinrich Lübke et des centres de santé du district sanitaire de Diourbel sont pris en compte.

Selon le deuxième coordonnateur de l'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), r Katayuki Muraoka, le projet a pour but de contribuer à l'harmonisation des pratiques et au renforcement des capacités des hôpitaux ciblés.

Il cherche aussi à capitaliser sur les acquis des initiatives précédentes et en approfondissant l'appui technique déjà fourni afin d'offrir des pratiques de gestion de la qualité plus efficaces et pérennes, de manière à "consolider une dynamique déjà engagée par le Sénégal pour améliorer la performance, l'organisation et la gouvernance hospitalière", a ajouté M.Muraoka.

"La qualité des soins n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental pour chaque citoyen. C'est la pierre angulaire de tout système de santé performant et équitable", a pour sa part souligné Serigne Mbaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Selon le responsable du ministère de la Santé, la cérémonie de lancement de ce projet marque "une étape décisive dans la quête permanente de l'amélioration de la qualité des soins et services dans les structures sanitaires du pays".

Il a invité les bénéficiaires à faire de la qualité des soins une réalité quotidienne pour les usagers.