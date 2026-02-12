Sénégal: Plus de 400 milliards FCFA pour électrifier 6471 villages à l'horizon 2029 (Officiel)

Salaobé (Kaolack) — La SENELEC prévoit d'électrifier, à l"horizon 2029, quelque 6471 villages au Sénégal, pour une enveloppe financière de "plus de 400 milliards de francs CFA", a-t-on appris de Djiby Dieng, directeur principal équipements à la Société nationale de l'électricité.

"Aujourd'hui, nous avons défini un programme très clair et nous savons qu'il nous reste globalement 6471 villages à électrifier à l'horizon 2029 et, avec le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, nous avons estimé le coût qui est de 400 milliards de francs CFA, avec la Banque mondiale qui a décidé d'accompagner l'Etat du Sénégal", a précisé M. Dieng, par ailleurs responsable du programme d'accès universel à l'électricité à la SENELEC.

"Nous espérons que ce financement sera disponible très bientôt pour qu'on puisse engager les travaux et atteindre l'accès universel à l'électricité" avant 2029, a-t-il ajouté, au terme d'une visite destinée à la mise en service des installations électriques pour le raccordement, au réseau SENELEC, de plusieurs villages des régions de Fatick et Kaolack.

Il s'agissait également de procéder à la présentation du poste électrique attendu pour régler le problème de la qualité du service et sécuriser l'alimentation du département de Nioro du Rip et d'autres localités de cette partie de la région de Kaolack.