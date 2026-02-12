Sénégal: Kaolack - Trois individus interpellés pour association de malfaiteurs par la Sûreté urbaine

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La Sûreté urbaine de Kaolack (centre) a récemment présenté au parquet trois individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec escalade et recel, a-t-on appris jeudi de la Police nationale.

Ces arrestations entrent dans le cadre d'une mission de sécurisation (6-7 février) conduite par le commissariat central de Kaolack et qui a conduit, dans un premier temps, à l'arrestation de onze individus aux abords de la station "Baba Gaye", au centre-ville, pour vérification d'identité, précise la même source.

Une des personnes interpellées a été formellement identifiée comme étant activement recherchée pour son implication présumée dans de multiples soustractions frauduleuses.

L'examen des preuves techniques a confirmé son "implication directe" dans deux délits distincts : le vol d'un cyclomoteur de type "Jakarta" et celui d'un téléphone portable.

Confronté à la matérialité des faits ainsi qu'aux "indices graves et concordants", le mis en cause a reconnu les faits. La poursuite des investigations a permis d'identifier et de localiser ses acolytes.

Le premier a été appréhendé à son domicile, alors que le second, le receleur présumé, a été interpellé dans son atelier situé dans le même quartier, où il aurait racheté la motocyclette volée.

Interrogés, les mis en cause ont reconnu leur participation au vol de la motocyclette au quartier Ngane, tout en se rejetant mutuellement l'initiative du délit.

S'ils s'accordent sur le transport du butin et sa vente pour la somme 35 000 francs CFA, leurs déclarations divergent quant à la répartition du profit. Le receleur, a toutefois admis avoir acquis l'engin au prix mentionné.

L'ensemble des actes de procédure ayant été accomplis, les trois mis en cause ont été présentés au Parquet, sous les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec escalade et recel.

