Sénégal: Justice et légalité - La Gendarmerie nationale rappelle sa posture institutionnelle

La Gendarmerie nationale applique la loi "de manière générale et impartiale", sans ciblage spécifique d'une infraction ou d'un phénomène social, a affirmé jeudi le Haut-commandant et directeur de la Justice militaire, le Général de Division Martin Faye, lors de la présentation du bilan des activités 2025 de l'institution.

Interpellé sur la question de l'homosexualité, un sujet sensible dans l'opinion publique, le Général Faye a tenu à clarifier la ligne de conduite de ses services. « Nous avons une approche fondée sur l'application générale de la loi », a-t-il déclaré, soulignant que la mission de la Gendarmerie s'inscrit strictement dans le respect des textes en vigueur. Le Haut-commandant a insisté sur l'absence de traitement particulier d'une infraction donnée.

« La Gendarmerie ne lutte pas contre une infraction de manière particulière. Elle lutte contre toutes les infractions », a-t-il expliqué, précisant que les faits incriminés sont examinés au même titre que toute autre violation du code pénal.

Selon lui, malgré un retentissement parfois important dans les médias et sur les réseaux sociaux, ces situations restent "relativement rares" au regard des statistiques judiciaires. Le Général Martin Faye a également mis en avant le respect des procédures et l'examen individualisé des dossiers. « C'est un cas par cas que nous traitons, comme nous traitons les cas de vol de bétail ou d'autres infractions », a-t-il indiqué. La Gendarmerie nationale entend ainsi rappeler que sa mission première demeure l'application rigoureuse de la loi, dans un esprit de neutralité, de légalité et d'égalité devant les textes.