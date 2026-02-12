Madagascar: Produits biologiques - 350 millions USD d'exportations en 2025

Madagascar, à travers le SYMABIO (Syndicat malgache de l'agriculture biologique), participe au salon international des produits biologiques Biofach, qui se tient du 10 au 13 février à Nuremberg, en Allemagne.

16 entreprises malgaches co-exposantes représentent la Grande île à cet événement d'envergure mondiale, avec pour objectif de renforcer sa visibilité en tant que fournisseur majeur de produits biologiques sur le marché international. Cette participation constitue également une opportunité stratégique pour valoriser le savoir-faire national et mettre en avant l'engagement des opérateurs dans la promotion de produits biologiques respectueux de la santé des consommateurs, tant au niveau national qu'international.

Selon les données publiées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les exportations malgaches de produits biologiques ont atteint 350 millions de dollars en 2025, enregistrant une hausse d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.

Traçabilité et normes de qualité. Plusieurs produits phares sont exposés lors de ce salon, notamment la vanille, emblématique de Madagascar, les épices, le miel, les huiles essentielles, les fruits ainsi que divers produits agroalimentaires. Les entreprises membres du SYMABIO veillent scrupuleusement au respect des normes de qualité et assurent la traçabilité des produits biologiques tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'au conditionnement, en passant par la transformation, avant leur commercialisation sur les marchés local et international.

Par ailleurs, le syndicat œuvre à la promotion de la consommation de produits biologiques auprès de la population malgache. À cet effet, le SYMABIO collabore étroitement avec des coopératives de producteurs afin de structurer la filière et de garantir le respect des standards requis.

Il convient de noter que la participation malgache au salon Biofach 2026 s'effectue avec l'appui du projet Pôles intégrés de croissance, financé par la Banque mondiale, et en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Des rencontres B to B avec des acheteurs internationaux sont prévues, avec en perspective la conclusion de nouveaux contrats commerciaux, entre autres.