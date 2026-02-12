Madagascar: Projet SHEP - Promotion d'une agriculture orientée vers le marché

Le projet SHEP (Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion) est issu de la coopération entre Madagascar et le Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Mis en oeuvre depuis 2023 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en 2028, il couvre actuellement six régions : Amoron'i Mania, Vakinankaratra, Analamanga, Bongolava, Atsinanana et Haute Matsiatra. Ce programme vise à promouvoir une approche innovante d'agriculture orientée vers le marché, afin d'améliorer les revenus des petits producteurs et de contribuer à la transformation du secteur agricole malgache.

Réduction du gaspillage. La promotion de l'entrepreneuriat rural figure également parmi les priorités du projet. Les agriculteurs bénéficiaires profitent d'un renforcement des capacités, tant sur le plan des techniques de production que de la commercialisation. L'approche repose notamment sur la réalisation d'études de marché, incluant l'analyse des besoins des consommateurs et l'identification des produits à forte demande.

Les producteurs formés apprennent ainsi à planifier leurs cultures en fonction des attentes du marché, dans le but de limiter les pertes et de réduire le gaspillage. Par ailleurs, le projet encourage l'organisation des agriculteurs en groupements afin de mutualiser les ressources et de renforcer leur pouvoir de négociation pour obtenir de meilleurs prix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Institutionnalisation. À l'issue de l'évaluation à mi-parcours, des résultats probants ont été constatés, notamment une amélioration notable des compétences techniques des exploitants, une hausse de la productivité et, par conséquent, une augmentation des revenus des ménages ruraux. Fortes de ces avancées, les parties prenantes envisagent l'institutionnalisation de l'approche SHEP.

L'objectif est d'intégrer durablement cette méthodologie - qui incite les petits producteurs à produire en fonction de la demande du marché - au sein du système national de formation et de vulgarisation agricole. Cette démarche ambitionne une mise en oeuvre harmonisée et pérenne à l'échelle nationale.