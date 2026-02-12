Madagascar: Gezani - Sortie en mer hier, les alertes cycloniques levées

Le système dépressionnaire tropical Gezani a progressivement quitté les terres malgaches hier, marquant une amélioration notable de la situation météorologique sur une grande partie du pays.

Selon le bulletin cyclonique spécial publié le 11 février 2026 à 16 heures locales, le centre de Gezani se trouvait dans le district d'Antsalova en milieu d'après-midi. Le système se déplaçait avec des vents moyens estimés à 40 km/h et des rafales atteignant localement 50 km/h.

En perte de puissance, le système arborait une trajectoire orientée vers l'Ouest-Sud-Ouest à une vitesse de 28 km/h avant de sortir en mer, dans le canal du Mozambique, à brève échéance.

Les autorités météorologiques ont annoncé la levée des alertes cycloniques dans plusieurs régions, dont Analanjirofo, Atsinanana, Analamanga et Menabe. Seule la région Melaky reste placée en alerte bleue, en raison de pluies orageuses persistantes et d'un risque de crues. La navigation maritime demeure toutefois déconseillée entre Besalampy et Morombe.