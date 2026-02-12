Madagascar: Vigilance « crues » jaune - Montée progressive de l'Ikopa à l'échelle de Bevomanga

12 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

L'Ikopa affiche une tendance à la hausse de son niveau à plusieurs échelles dans la plaine d'Antananarivo. Le bulletin de l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA), émis hier 11 février 2026 à 16 heures, indique un niveau de l'Ikopa de 3,39 m à l'échelle de Bevomanga, soit une hausse de 0,03 m au cours des huit dernières heures. Une tendance à la hausse est encore prévue pour les douze prochaines heures. Pour l'instant, l'Ikopa est encore à 0,61 m de la cote d'alerte jaune à Bevomanga.

À l'échelle d'Ambohimanambola, une hausse du niveau de l'Ikopa est également attendue, en dépit d'une légère baisse de 0,02 m observée hier après-midi. En effet, le niveau pourrait à nouveau augmenter dans les douze prochaines heures. Hier, le niveau était à 1,78 m à Ambohimanambola, où la cote d'alerte jaune est de 4,00 m.

Quoi qu'il en soit, l'APIPA émet un avis de vigilance « crues » de couleur jaune pour une trentaine de communes traversées par l'Ikopa et ses principaux affluents, Sisaony et Mamba. Les communes et districts concernés sont : Antananarivo Renivohitra, Tsiafahy, Androhibe Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe, Masindray, Ambohimanambola, Ambohijanaka, Alasora, Ankaraobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Andranonahoatra, Bemasoandro, Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Ampangabe, Iarinarivo, Sabotsy Namehana, Ankadikely Ilafy, Ambohibao Antehiroka, Talatamaty.

