Burkina Faso: Lutte contre le trafic de stupéfiants - La Police Nationale saisit près de 70 kg de drogue à Bobo-Dioulasso

Le Service Régional de la Police Judiciaire du Guiriko (SRPJ-GRK) a, dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des personnes et des biens, mis fins aux activités d'un réseau de trafiquants de drogue dans la ville de Bobo-Dioulasso.

En effet, sur la base de renseignements bien précis, le SRPJ-GRK a intercepté un individu transportant sur son vélomoteur un sac contenant 99 boules de chanvre indien. La suite de l'enquête permettra d'interpeller ses complices.

Il est à noter que lors des investigations, une complice résidente dans un pays voisin a indiqué être la propriétaire de la drogue saisie et a proposé une somme de 1.980.000 FCFA afin de rentrer en possession de sa marchandise. C'est alors qu'un des membres du réseau s'était présenté avec ladite somme et a été immédiatement interpellé et poursuivi pour tentative de corruption et trafic de stupéfiants. L'argent étant saisi comme élément de preuves matérielles.

La suite des investigations a aussi permis d'interpeller d'autres membres du réseau et parmi eux, un conducteur de véhicule de transport en commun. Il ressort que leur mode opératoire consistait à ce que le conducteur du véhicule de transport en commun se rende dans un pays voisin pour se procurer du chanvre indien qu'il transite vers Bobo-Dioulasso en le camouflant dans le compartiment moteur du véhicule. Une fois arrivée à Bobo-Dioulasso, d'autres personnes prennent le relais pour faire acheminer la drogue dans un autre pays voisin.

Au total, ce sont 118 boules de chanvre indien d'un poids d'environ 70 kg dont la valeur est estimée à 20.000.000 FCFA qui ont été saisies. Les présumés auteurs des faits ont été conduits devant les autorités judiciaires compétentes afin de répondre de leurs actes.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux populations qui œuvrent au quotidien aux côtés des services de sécurité pour combattre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes. Par ailleurs, elle les exhorte à plus de vigilance et de prudence et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !