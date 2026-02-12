Burkina Faso: Direction régionale de la police nationale de l'Oubri - Lancement des 72 heures sportives et culturelles

Du 12 au 14 février 2026, le Service Régional des Sports, des Arts et de la Culture de l'Oubri organise trois jours d'activités visant à renforcer la cohésion au sein des Forces de Défense et de Sécurité et à rapprocher la police des populations.

« Le SRSAC-Oubri n'est pas un simple cadre de divertissement. C'est un outil stratégique, un instrument de cohésion, un levier de performance », a déclaré le commissaire Sawadogo, soulignant que « un policier en bonne santé, épanoui et solidaire est plus efficace au service de la Nation ».

Créé le 18 janvier 2024 et coordonné par le Lieutenant Yacouba Pagbeleguem, titulaire d'une Licence D CAF, le service a déjà enregistré des résultats probants : aménagement d'infrastructures sportives, organisation régulière de séances d'aérobic, victoire à la Coupe de Madame le Gouverneur en 2025, et actions de solidarité envers les veuves et orphelins de policiers tombés au combat.

Ces 72 heures d'activités marqueront « une étape plus ambitieuse, plus inclusive, plus fédératrice », selon la directrice régionale. Au programme : cross populaire, course régionale de relais inter-FDS, compétitions de dames et de pétanque, course cycliste féminine, prestations artistiques et un match amical opposant les FDS à la veille citoyenne.

Des prix substantiels ont été mobilisés pour récompenser l'excellence : 100 000 F CFA et sept médailles d'or pour les vainqueurs du relais, des vélos neufs pour le cyclisme dames, et diverses dotations pour l'ensemble des disciplines. Les activités se dérouleront sous la présidence de la ministre des Sports, Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara, et bénéficieront du parrainage d'Ablassé Yaméogo, PDG de Vigil Africa. « Au-delà du sport, c'est le vivre-ensemble que nous célébrons », a conclu le commissaire Sawadogo, appelant médias, populations et FDS à faire de cet événement « une fête de la fraternité et de l'unité ».