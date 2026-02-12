Mali: Zone Ocde - Le taux de chômage est resté stable à 5.0 % en décembre 2025

Le taux de chômage de l'Ocde est resté stable à 5.0 % en décembre 2025 après s'être maintenu à ce niveau ou juste en dessous depuis avril 2022.

Selon un communiqué de presse, le taux de chômage est également resté stable, en décembre par rapport à novembre, dans 22 des 32 pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles. Il a baissé dans sept pays, tandis qu'il a augmenté au Canada, en Colombie et en Corée. Le Mexique et le Japon ont enregistré des taux de chômage inférieurs ou égaux à 3.0 %, tandis que l'Espagne et la Finlande ont continué d'afficher des taux de chômage à deux chiffres.

Par rapport à décembre 2024, renseigne la même source, le taux de chômage est resté globalement stable dans sept pays de l'Ocde, dont le Canada et le Japon. Il a diminué dans huit pays, les baisses les plus marquées ayant été enregistrées en Grèce, au Danemark et en Estonie. À l'inverse, le taux de chômage a augmenté au cours de la même période dans 17 pays de l'Ocde, les hausses les plus importantes - 1.6 points de pourcentage (p.p.) - ayant été observées en Finlande et en Slovénie.

En décembre 2025, renseigne le document, le taux de chômage des jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) de la zone Ocde a légèrement baissé pour s'établir à 11.2 %, soit 7.0 p.p. de plus que le taux des travailleurs âgés de 25 ans et plus, et a diminué de plus de 2.0 p.p. par rapport à novembre en Finlande, en Grèce, en Norvège et en Suède. Dans l'ensemble de l'Ocde, il dépassait 20 % dans cinq pays de l'Ocde en décembre (ou pour la dernière période disponible). En revanche, Israël et le Japon ont enregistré les taux de chômage des jeunes les plus bas de la zone Ocde. Les taux de chômage des femmes, des hommes et des travailleurs âgés de 25 ans et plus dans la zone Ocde sont restés globalement stables par rapport à novembre 2025.

En décembre 2025, les taux de chômage dans l'Union européenne (5.9 %) et dans la zone euro (6.2 %) sont restés globalement stables par rapport à novembre 2025, égaux ou proches de leurs niveaux historiquement les plus bas. Parmi les pays de la zone euro membres de l'Ocde, la Finlande a enregistré une légère baisse, principalement due à la diminution du chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus. La Grèce a, quant à elle, enregistré une baisse plus prononcée, reflétant largement les diminutions observées dans tous les groupes, à l'exception de celui des femmes âgées de 15 à 24 ans.

En dehors de la zone euro, le taux de chômage est resté stable en décembre 2025 dans les sept pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles. La Colombie et la Corée ont enregistré les hausses les plus importantes, principalement dues au chômage des hommes âgés de 15 à 24 ans en Colombie et des femmes âgées de 25 ans et plus en Corée. En Corée, le taux de chômage de ce groupe a atteint 4.6 %, son plus haut niveau depuis janvier 2021.

En revanche, le taux de chômage a baissé dans cinq pays de l'Ocde, dont le Danemark, la Suède et la Türkiye, où il a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la série en 2005. La baisse la plus marquée a été observée en Türkiye, en raison principalement d'une diminution du chômage chez les hommes âgés de 25 ans et plus. Des estimations plus récentes pour janvier 2026 montrent que le taux de chômage au Canada a baissé de 0.3 p.p. pour s'établir à 6.5 % alors qu'il a été globalement stable aux États-Unis, à 4.3 %.