Tunisie: Au pays - La banque Arab Tunisian Bank annonce un repli de 5,48% de son produit net bancaire en 2025

12 Février 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, le produit net bancaire (PNB) de la banque tunisienne Arab Tunisian Bank (ATB) a connu un repli de 5,48% par rapport au 31décembre 2024, selon les indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2025 établis par la direction de cet établissement bancaire.

Le PNB en question s'est élevé 359,320 millions de dinars (MD) contre 380,166 MD en 2024, soit une contraction de 20,846 MD en valeur absolue.

Au 31 décembre 2025, la banque ATB a vu ses produits d'exploitation bancaires de ATB baisser de 12,771 MD, s'établissant à 790 MD contre 803 MD un an auparavant.

De leur côté, les charges d'exploitation bancaire ont augmenté de 8,075 MD à 430,485 MD contre 422,410 MD en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'encours des crédits à la clientèle nets de provisions et agios réservés de ATB a baissé de 2,01% s'élevant à 5 296 MD contre 5 405 MD en 2024. De leur côté, l'encours des dépôts de la clientèle s'est replié de 2,03% à 6 927 MD contre 7 071 MD en 2024.

Durant la période sous revue, les frais de personnel de la banque ont augmenté de 23,868 MD à 169,593 MD contre 145,725 MD en 2024. Les charges générales d'exploitation ont augmenté de 2,565 MD, avec une réalisation 81,637 MD contre 79,072 MD en 2024.

Au total, les charges opératoires de ATB ont connu une progression de 13%, se situant à 274 MD contre 243 MD en 2024.

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres de la banque ont augmenté de 82 MD, passant de 568 MD au 31 décembre 2024 à 649,285 MD.

Lire l'article original sur lejecom.

Tagged:
Copyright © 2026 Le journal de l'Ã©conomie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.