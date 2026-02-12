Madagascar: Route nationale n°2 - Circulation paralysée pendant des heures

Le passage du cyclone Gezani a fortement perturbé le trafic sur la route nationale n°2, reliant Antananarivo à Toamasina. Hier, aucun taxi-brousse n'a pu quitter ni la capitale ni le port de l'Est, en raison des intempéries et des mesures de prévention contre les risques d'accidents. Selon Fidy Ranaivoson, directeur général adjoint de Maq Auto, gestionnaire de la gare routière d'Andohatapenaka, les départs devraient reprendre ce jeudi, si les conditions météorologiques le permettent.

« Les véhicules en provenance de Sahamamy sont attendus à la gare, mais aucun départ vers Toamasina n'est autorisé (ndlr : hier) », informe-t-il. Mardi dernier, les forces de l'ordre avaient déjà stoppé les taxis-brousse à Sahamamy pour protéger les passagers et leurs biens. Les coopératives venant de Mahajanga et d'Ambilobe empruntant la RN2 ont également été touchées par ces suspensions.

Catastrophes. Le principal danger reste les éboulements. Dans la nuit de mardi, de gros arbres se sont effondrés à Mandraka et Manjakandriana, bloquant la circulation. Les autorités locales ont dégagé les voies hier, permettant une reprise du trafic. Elles appellent toutefois les usagers à rester vigilants face aux risques persistants d'éboulements.

Les perturbations ont aussi affecté les lignes au départ d'Anosizato, empruntant la RN1. Là encore, les coopératives concernées devraient reprendre leurs activités ce jeudi, sous réserve d'une amélioration du temps.