Madagascar: Omnisports - Come-back de l'Universiade

Après plusieurs années d'absence, l'Universiade signe officiellement son grand retour. L'objectif affiché est clair : permettre la participation des athlètes malgaches à l'Universiade internationale.

La relance des compétitions sportives et culturelles universitaires constitue ainsi l'une des missions principales de Souleman Ibrahim Andriamandimby, nouvellement nommé directeur des Sports universitaires et de la Culture. Homme de terrain aux multiples casquettes : orateur reconnu, arbitre de rugby et fin connaisseur du sport universitaire, sa nomination apparaît comme une suite logique après son passage à la tête de la DOSC Antananarivo.

Un profil jugé adéquat pour porter cette politique ambitieuse de développement du sport et de la culture en milieu universitaire. En effet, cette relance s'inscrit pleinement dans la vision du ministre Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, qui accorde une importance particulière au sport et à la culture au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES). L'Universiade, interrompue depuis le mandat de la ministre Pr Marie Monique Rasoazananera, vise également à préparer Madagascar à une participation future à l'Universiade internationale.

Un grand levier. À l'image du modèle américain porté par la NCAA, d'où ont émergé de nombreux sportifs de haut niveau, cette politique ambitionne de permettre aux étudiants de concilier études et performances sportives, tout en servant de cadre de détection des futures élites nationales. Un appel est ainsi lancé à l'ensemble des universités de Madagascar afin de structurer et valoriser les talents, véritables leviers du développement du sport universitaire et national.

La compétition débute dès cette année universitaire. L'Université d'Antananarivo a ouvert le bal avec l'organisation de la phase régionale, mardi 10 février 2026, à Ankatso. Le directeur Souleman Ibrahim Andriamandimby a rappelé l'importance du sport et de la culture dans la formation globale des jeunes étudiants. « Ces deux piliers contribuent à la promotion de la cohésion, à la révélation des talents et au renforcement de la santé physique et mentale.

Ce n'est pas uniquement du sport, mais également de la culture », a-t-il souligné. Pour cette phase régionale, plusieurs disciplines sportives sont programmées, notamment l'athlétisme, le marathon, le football à onze, le basketball à trois et le volley-ball. La dimension culturelle n'est pas en reste avec le fanorona, les échecs, les danses traditionnelles, la danse sportive et la musique. La compétition est ouverte à toutes les universités disposant d'une accréditation délivrée par le MESUPRES.