Madagascar: Basketball/FMBB - Jean Michel Ramaroson reconduit sans surprise à la présidence

Sans véritable suspense, Jean Michel Ramaroson a été réélu à la tête de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB) lors de l'assemblée générale élective d'hier au Palais des Sports. Plébiscité par les ligues régionales, le président sortant, candidat unique, rempile pour un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité. Cette réélection, attendue depuis plusieurs semaines, vient conforter la stabilité de l'instance.

Dans son allocution, Jean Michel Ramaroson a salué « la confiance renouvelée » des acteurs du basketball national, tout en promettant de poursuivre les efforts. La saison 2026 s'annonce particulièrement dense, avec un calendrier mêlant compétitions nationales et rendez-vous internationaux.

Les équipes nationales seront engagées dans les éliminatoires de la Coupe du monde 5x5 ainsi que dans plusieurs tournois majeurs en 3x3. Sur le plan local, les championnats N1A et N1B, ainsi que les compétitions de jeunes, rythmeront l'année. Fort de cette nouvelle légitimité, le président entend consolider les acquis et hisser davantage le basketball malgache vers l'excellence continentale.

Programme d'activités - Premier semestre de la saison 2026 (FMBB)

Février 11 : AGO-AGE FMBB - Antananarivo

26 fév. au 1er mars : Éliminatoires World Cup 5x5 seniors hommes (groupe B) - Dakar

Mars 12 au 15 : Champions Cup 3x3 seniors - Bangkok

Mars 14 au 22 : Smatchin - Antananarivo

Avril - Mai : 1re phase N1A (zone Centre - Antsirabe / zone Ouest - Mahajanga)

Mai 22 au 24 : Activité 3x3

Mai 23 au 31 : Championnats nationaux U18 - Toliara

Juin 1er au 7 : World Cup 3x3 - Varsovie

Juin 13 au 21 : N1B - Moramanga

Juin - Juillet : Éliminatoires AfroBasket U18 - Antananarivo

Juillet - Août : 3e fenêtre World Cup 5x5/phase finale AfroBasket U18/Jamborée mini-basket/activités 3x3