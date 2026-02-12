Le Louvre Antaninarenina accueillera l'exposition de Marianno Toavinjanahary à partir du 21 février prochain. L'artiste malgache, figure montante du surréalisme, présentera une cinquantaine de toiles qui explorent l'amour, la psychologie et les contradictions humaines.

À seulement 23 ans, Marianno Toavinjanahary s'est déjà imposé comme une voix singulière dans l'art contemporain malgache. Conservateur dans sa pratique, il reste fidèle aux techniques traditionnelles de la peinture, qu'il perfectionne sans relâche. « La force de mon art ne peut prendre forme que grâce à une technique maîtrisée », affirme-t-il, rappelant que l'inspiration seule ne suffit pas sans rigueur.

Son parcours est marqué par une fascination pour la psychologie, la psychanalyse et les comportements humains. Ses œuvres explorent la folie, les asiles, mais aussi les contradictions de l'amour. L'exposition intitulée Quand l'amour devient surréaliste plonge dans l'univers d'Éros, où l'irrationnel et l'inconscient deviennent les seuls langages possibles. « Face aux contradictions de l'amour, j'ai abandonné la pensée rationnelle pour plonger dans l'inconscient », explique Marianno.

L'artiste revendique également une dimension engagée. Son parcours est déjà marqué par des distinctions notables. Il a remporté deux concours prestigieux : le premier, grâce à son tableau « Mbola tsy nahazo fahaleovan-tena », une œuvre engagée dénonçant la corruption et l'oppression politique à Madagascar, rappelant aux Malgaches leur quête inachevée de liberté. Il est également lauréat du concours de Live Painting organisé par Transparency International en janvier dernier, confirmant ainsi son ascension fulgurante.

Quant à cette exposition à venir, elle promet une immersion dans un univers où l'amour, la folie et l'inconscient se rencontrent. L'artiste souhaite rendre hommage à Salvador Dalí, maître qui lui a donné envie de devenir artiste, à travers cette exposition.

Par ailleurs, Marianno rêve déjà de peindre les grandes scènes historiques malgaches, mais pour l'heure, il invite le public à découvrir un voyage intérieur, vibrant et déroutant. Ses œuvres seront visibles au Louvre jusqu'au 7 mars 2026.