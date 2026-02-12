Madagascar: Che Bel Canto - Tovo J'Hay célèbre l'amour avec Nanie, Tosy, Malala, Ayam et Johane

Plus que quelques jours avant le grand concert de ce dimanche Che Bel Canto, un rendez-vous musical très attendu.

Ce dimanche 15 février 2026, le Palais des Sports Mahamasina vibrera au rythme du grand retour de Che Bel Canto, un projet musical imaginé et porté par Tovo J'Hay dans les années 2000. Plus qu'un concert, Che Bel Canto est un concept artistique où les voix se rencontrent, se mêlent et se réinventent autour du répertoire du chanteur en tête d'affiche.

Né en 2003, Che Bel Canto s'est imposé comme une véritable rencontre vocale et générationnelle, réunissant des artistes emblématiques de la scène malgache. Après plusieurs éditions marquantes, le projet s'était retiré de l'agenda culturel, laissant derrière lui une empreinte forte dans la mémoire des mélomanes. Son retour en 2026, sous la houlette de Media Consulting, marque une renaissance attendue.

Pour cette édition, trois heures de spectacle et plus de 35 titres sont annoncés. Cinq artistes féminines invitées - Nanie, Malala (Zay), Tosy, Johane et Ayam - viendront prêter leurs timbres singuliers aux chansons de Tovo J'Hay. Chacune apportera sa personnalité, sa sensibilité et son univers, transformant les mélodies en duos complices, trios vibrants ou ensembles lumineux, sans oublier les solos pleins d'émotion qui ne manqueront sûrement pas.

Ce retour est donc une double célébration : le retour du concept Che Bel Canto après une longue pause, et les 25 ans de carrière de Tovo J'Hay. Les voix mythiques de Malala, Tosy et Nanie dialogueront avec la fraîcheur des nouvelles recrues, Johane et Ayam, créant une passerelle entre générations. « Ce sera un moment de mémoire et de partage », confie Tosy, rappelant que la musique est aussi un écrin de souvenirs.

Hier encore, malgré la pluie et le mauvais temps, les répétitions générales se sont déroulées avec ferveur, preuve que rien ne peut éteindre la passion des artistes.

Che Bel Canto revient ainsi comme une symphonie d'amour et de mémoire, où la voix de Tovo J'Hay se déploie et se réinvente à travers celles de ses invitées. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la chanson malgache, surtout ceux qui ont une certaine prédilection pour les chansons romantiques.