Ile Maurice: Roche-Bois se mobilise contre le fléau de la drogue

Face à une situation devenue préoccupante sur le terrain, le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, élu de la circonscription no3, a décidé de passer à l'action en engageant un dialogue direct avec les forces vives de Roche-Bois. Le Centre Social de Roche-Bois a ainsi accueilli mardi une réunion rassemblant autorités locales, forces de l'ordre - dont l'ADSU -, ONG et habitants, dans un esprit d'écoute et de concertation. Aux côtés du Deputy Commissioner of Police (DCP), Mohamed Ally Oozeer, le ministre a pris le temps d'écouter les doléances et observations des habitants, afin d'identifier les failles et les besoins sur le terrain.

L'objectif est clair : aller au-delà des constats et engager une mobilisation collective face à un fléau qui fragilise familles et communautés. «Il ne s'agit pas de dire que rien n'est fait, mais de reconnaître que la situation exige aujourd'hui une action renforcée, coordonnée et adaptée à une réalité qui évolue», ont souligné les organisateurs. Les discussions ont permis de partager la réalité quotidienne des habitants.

Certains travailleurs sociaux ont déploré l'absence de sanctions malgré leurs signalements répétés. D'autres ont évoqué la possibilité d'une manifestation, avant de conclure que seule une action coordonnée et collective pourra changer les mentalités. Pour Aadil Ameer Meea, cette approche marque un tournant : la lutte contre la drogue ne peut être menée par une seule institution.

«Chaque contribution compte dans ce combat», a-t-il insisté, rappelant avoir informé les autorités chaque fois qu'un lieu servait de repère pour la drogue. Il a également souligné que ce fléau touche tout le monde, indépendamment de la couleur, l'ethnie ou la richesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Nous ne pourrons jamais éradiquer totalement la drogue, mais c'est notre devoir d'offrir un combat sans relâche et de montrer aux habitants qu'ils ne sont pas seuls.»

Le DCP Oozeer a confirmé l'engagement des forces de l'ordre : «La police fait tout son possible pour combattre ce fléau qui affecte surtout les jeunes. Toutes nos unités -SMF, SSU, ADSU- sont mobilisées pour faire face à ce problème.» Cette rencontre à Roche-Bois est la première étape d'une série d'initiatives. D'autres réunions similaires sont déjà prévues à Plaine-Verte et à Baie-du-Tombeau bientôt, afin de renforcer l'action collective et le soutien aux communautés. Étaient également présents le Lord maire de Port-Louis, Aslam Hosenally, et les conseillers du ward.