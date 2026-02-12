Ile Maurice: Tombé du 2e étage, le maçon Bikash Bhukory succombe à ses blessures

Un drame s'est produit au Darwin College à Flacq, mardi, aux alentours de 13h30. Bikash Bhukory, 47 ans, maçon domicilié à Grand-Port Road, Nouvelle-France, a fait une chute mortelle. Alertée, la police de Flacq s'est rendue sur les lieux après avoir été informée du cas.

À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps inanimé de Bikash Bhukory. Il était allongé sur le dos et recouvert d'un drap blanc. D'importantes traces de sang étaient visibles sur une surface en béton au rez-de-chaussée de l'établissement.

Le médecin du Service d'Aide Médicale d'Urgence, le Dr Patpur, a constaté le décès et référé le cas au Police Medical Officer (PMO). Le périmètre a immédiatement été sécurisé par les forces de l'ordre et une sentinelle mise en faction. Les éléments de la Central Investigation Division, de la Scene of Crime Office, un dessinateur et un photographe de la police ont procédé aux constats d'usage. L'inspecteur Chowdharry était également présent sur les lieux, de même qu'une représentante du ministère du Travail.

Selon Sunil Bhukory, le frère du défunt, Bikash et lui effectuaient des travaux d'étanchéité sur le toit du deuxième étage du collège lorsque l'accident s'est produit. Bikash Bhukory aurait posé accidentellement le pied droit sur une plaque ondulée en plastique transparent, laquelle a cédé sous son poids. Il a alors chuté lourdement sur le sol en béton au rez-de-chaussée. À ce stade de l'enquête, aucun acte criminel n'est suspecté.

Sur instruction du Dr Seewooruttun, Police Medical Officer, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo à Port-Louis. L'autopsie pratiquée le même jour par le Dr Seewooruttun, a attribué le décès à un «choc dû à des blessures multiples». Le corps a par la suite été remis à la famille pour les funérailles. Une enquête est en cours.