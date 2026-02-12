Ile Maurice: Du cannabis et des cigarettes saisis dans les prisons de Beau-Bassin et Melrose

Une opération menée par les officiers de prison et l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans plusieurs établissements pénitentiaires a permis de découvrir du cannabis ou encore des centaines de cigarettes dans des cellules. Quatre prisonniers sont concernés par ces saisies à la prison de Beau-Bassin et à la prison de haute sécurité de Melrose.

Le 10 février, à la suite d'une demande de la prison de Beau-Bassin, les officiers de l'ADSU ont fouillé la cellule du détenu Oomar Karrimbuccus, alias Tirania, 59 ans, et découvert deux paquets contenant au total 65 bandelettes de papier imprégnées de substances synthétiques. Les preuves ont été remises aux enquêteurs.

La veille, le 9 février, une fouille à la prison de haute sécurité de Melrose a révélé des cigarettes et du cannabis dissimulés dans des chaussures apportées par des proches. Au total, 160 cigarettes Nero et un sachet de cannabis ont été découverts en possession du détenu Joseph Jordy Yohaan Edouard ; 140 cigarettes Chesterfield Yellow, trois sachets de cannabis et neuf feuilles à rouler sur le détenu Juliano Jean-Pierre ; et 178 cigarettes Pall Mall Red et plusieurs emballages de cannabis sur le détenu Jean Emmanuel Labonne.

Toutes les pièces saisies ont été confiées à l'ADSU pour enquête. Ces incidents soulignent une nouvelle fois les inquiétudes concernant l'introduction de drogue et de produits prohibés dans les prisons.