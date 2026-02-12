Ile Maurice: Ciblé sur WhatsApp et TikTok, un jeune mécanicien porte plainte

12 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un mécanicien de 26 ans, habitant La Tour Koenig, a déposé une plainte le lundi 9 février après avoir été la cible de messages menaçants, injurieux et à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Selon sa déposition, les faits ont débuté dans la nuit du 8 février, lorsqu'il a reçu plusieurs messages via WhatsApp provenant d'un numéro inconnu. Les messages, qualifiés de menaçants et racistes, visaient directement sa personne. Quelques heures plus tard, vers 7 h 30, un autre message lui est parvenu sur TikTok, l'avertissant qu'on chercherait à ternir sa réputation.

Vers 9 h 30, trois nouveaux messages à caractère racial ont été publiés sous l'une de ses publications TikTok. Les propos, particulièrement virulents, faisaient également référence à la création d'un groupe Telegram et à la diffusion alléguée de contenus impliquant des femmes mariées et des mineurs - des accusations que le plaignant rejette catégoriquement.

Le lendemain matin, le 9 février, le jeune homme affirme avoir reçu un appel téléphonique d'une femme l'informant de son intention de le signaler au Central Criminal Investigation Department (CCID). Celle-ci l'accusait d'avoir publié la photo de son fils sur TikTok, une affirmation qu'il qualifie de totalement fausse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jeune homme soutient n'avoir jamais publié de tels contenus et dénonce une campagne malveillante visant à porter atteinte à sa réputation. Il s'est dit disposé à remettre son téléphone portable aux enquêteurs et à fournir les captures d'écran des messages reçus afin de faciliter les investigations.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces messages et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire mêlant menaces, diffamation et incitation à la haine raciale.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.