Ile Maurice: Ciblé sur WhatsApp et TikTok, un jeune mécanicien porte plainte

Un mécanicien de 26 ans, habitant La Tour Koenig, a déposé une plainte le lundi 9 février après avoir été la cible de messages menaçants, injurieux et à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Selon sa déposition, les faits ont débuté dans la nuit du 8 février, lorsqu'il a reçu plusieurs messages via WhatsApp provenant d'un numéro inconnu. Les messages, qualifiés de menaçants et racistes, visaient directement sa personne. Quelques heures plus tard, vers 7 h 30, un autre message lui est parvenu sur TikTok, l'avertissant qu'on chercherait à ternir sa réputation.

Vers 9 h 30, trois nouveaux messages à caractère racial ont été publiés sous l'une de ses publications TikTok. Les propos, particulièrement virulents, faisaient également référence à la création d'un groupe Telegram et à la diffusion alléguée de contenus impliquant des femmes mariées et des mineurs - des accusations que le plaignant rejette catégoriquement.

Le lendemain matin, le 9 février, le jeune homme affirme avoir reçu un appel téléphonique d'une femme l'informant de son intention de le signaler au Central Criminal Investigation Department (CCID). Celle-ci l'accusait d'avoir publié la photo de son fils sur TikTok, une affirmation qu'il qualifie de totalement fausse.

Le jeune homme soutient n'avoir jamais publié de tels contenus et dénonce une campagne malveillante visant à porter atteinte à sa réputation. Il s'est dit disposé à remettre son téléphone portable aux enquêteurs et à fournir les captures d'écran des messages reçus afin de faciliter les investigations.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces messages et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire mêlant menaces, diffamation et incitation à la haine raciale.