Ile Maurice: MauBank mobilise les PME pour accélérer une croissance durable et structurée

La MauBank a réuni les Petites et moyennes entreprises (PME) de sa clientèle mardi, à Ebène, pour une table ronde consacrée au thème Scaling Up for Sustainable Growth, avec une ambition claire : accompagner les entreprises dans leur prochaine phase de croissance, tout en renforçant les conditions pour une trajectoire durable. Entrepreneurs, dirigeants et experts ont échangé sur les défis du passage à la croissance des entreprises (scaling up) dans un contexte économique en mutation, où l'exécution et la gestion du risque deviennent aussi décisives que l'accès aux opportunités.

La session a rassemblé plusieurs spécialistes de MauBank, dont Koomaravel Sumooreeah, Senior Manager, Cards & Electronic Payments, Mehdi Aukbarally, Head of Credit Risk au sein de la Risk Management Division, ainsi qu'Eric Carver, Head of Asset Financing. Ils étaient accompagnés d'Uma Devi Kowlesser et de Vimalah Patten Pillay, de G-SUM Ventures, dont l'expérience de terrain, étalée sur plusieurs décennies, a permis d'ancrer le débat dans les réalités opérationnelles des PME. Les échanges étaient modérés par Georgina Ragaven, directrice de G-SUM Ventures.

En ouverture, Bharati Rughoonauth, Head of SME et Area Leader de MauBank, a rappelé le rôle central des PME. «Ellessont des moteurs de l'emploi et de l'innovation. Leur développement ne se mesure pas à la vitesse mais à la solidité du chemin parcouru. Chez MauBank, nous accompagnons ces trajectoires et apportons, à chaque étape, l'expertise financière nécessaire pour les structurer.»

Le Chief Executive Officer de MauBank, Vishuene Vydelingum, a, pour sa part, souligné que la croissance des PME est «manifeste» mais qu'elle appelle désormais une réflexion sur sa pérennité, à mesure que les entreprises gagnent en maturité et évoluent dans un environnement plus exposé. Selon lui, les priorités se déplacent : du financement pour la croissance des entreprises, de la saisie d'opportunités vers la capacité d'exécution. Dans cette phase charnière, la banque mise sur la proximité et l'accompagnement, afin de soutenir une croissance structurée et durable.

Au-delà du financement, trois leviers ont dominé les discussions. D'abord, la préparation financière : comptabilité rigoureuse, trésorerie maîtrisée et historique de crédit solide restent les fondations d'une relation de confiance avec les institutions financières. Ensuite, la digitalisation, présentée comme un accélérateur opérationnel : paiements digitaux, Quick Response, mobile banking et services en ligne peuvent automatiser les transactions, améliorer la visibilité des flux, réduire les coûts et élargir l'accès aux marchés, tout en renforçant la transparence et la crédibilité.

Enfin, la résilience et la durabilité: discipline financière, gestion plus efficiente de l'énergie et de l'eau, innovation continue et gouvernance solide conditionnent la capacité à absorber l'incertitude et à sécuriser l'accès au financement dans la durée.

En conclusion, le Deputy Chief Executive Officer, Issa Soormally, a insisté sur une idée forte. «La croissance ne se décrète pas. Elle repose sur une combinaison d'état d'esprit, d'outils concrets et de financements bien structurés.» La rencontre s'est achevée par une session de networking, dans la continuité du positionnement de MauBank aux côtés des PME du pays.