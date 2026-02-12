Sénégal: Commerce extérieur - Amélioration des termes de l'échange en octobre 2025

Au mois d'octobre 2025, les indicateurs du commerce extérieur affichent une évolution contrastée, marquée par une hausse des prix à l'exportation et un repli des prix à l'importation.

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les prix des produits exportés enregistrent une progression mensuelle de 3,4%, traduisant une valorisation accrue des biens vendus sur les marchés internationaux.

À l'inverse, la même source fait savoir que les prix à l'importation diminuent de 4,2% sur la même période, traduisant un allègement du coût des produits acquis à l'étranger.

Cette double évolution favorable se reflète dans l'amélioration des termes de l'échange, qui progressent de 7,3% en variation mensuelle. L'indicateur ressort ainsi à 1,25 en octobre 2025, contre 1,16 en septembre 2025.