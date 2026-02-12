Sénégal: Commerce extérieur - Amélioration des termes de l'échange en octobre 2025

12 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au mois d'octobre 2025, les indicateurs du commerce extérieur affichent une évolution contrastée, marquée par une hausse des prix à l'exportation et un repli des prix à l'importation.

Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les prix des produits exportés enregistrent une progression mensuelle de 3,4%, traduisant une valorisation accrue des biens vendus sur les marchés internationaux.

À l'inverse, la même source fait savoir que les prix à l'importation diminuent de 4,2% sur la même période, traduisant un allègement du coût des produits acquis à l'étranger.

Cette double évolution favorable se reflète dans l'amélioration des termes de l'échange, qui progressent de 7,3% en variation mensuelle. L'indicateur ressort ainsi à 1,25 en octobre 2025, contre 1,16 en septembre 2025.

