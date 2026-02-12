Sénégal: Keur Massar - Ousmane Diagana magnifie les avancées dans la réalisation du Progep II

En visite à Keur Massar, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué les avancées du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique Phase II (Progep II), destiné à lutter durablement contre les inondations dans les zones périurbaines de Dakar.

S'adressant aux autorités administratives et municipales, aux leaders communautaires et aux populations locales, il a souligné la portée concrète des investissements réalisés. « Pendant trop longtemps, l'eau a trouvé son chemin dans les maisons et sur les routes de Keur Massar. Aujourd'hui, nous constatons ensemble les résultats d'un effort collectif qui protège, qui construit et qui unit », a-t-il déclaré.

Plus de 175 milliards de francs Cfa mobilisés

Le Progep II s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les inondations et d'adaptation au changement climatique. Financé à hauteur d'environ 318 millions de dollars (plus de 175 milliards de francs Cfa) par l'Association internationale de développement (Ida) du groupe de la Banque mondiale, avec l'appui du Fonds nordique de développement et du gouvernement du Sénégal, le projet vise à déployer des infrastructures de drainage résilientes et à renforcer la planification urbaine dans les zones les plus exposées.

À Keur Massar, les réalisations concernent plus de 50 kilomètres de réseaux de drainage primaire et secondaire installés dans les communes de Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Jaxaay-Parcelles.

« Plus de 30 kilomètres de routes ont été pavées, et environ 1 330 hectares sont désormais protégés contre les inondations récurrentes, bénéficiant à près de 220 000 personnes dans la région de Dakar », a confié M. Diagana. Qui a ajouté que le bassin de rétention aménagé dans la zone a démontré son efficacité lors de la dernière saison des pluies, contribuant à limiter les dégâts et à sécuriser les habitations.

« Au-delà des chiffres, les retombées sont perceptibles dans la vie des habitants. Des familles témoignent d'une diminution des risques d'inondation dans leurs maisons. Les commerçants peuvent accéder à leurs boutiques tout au long de l'année, tandis que les travailleurs et les élèves ne subissent plus les perturbations liées aux routes impraticables ou aux écoles endommagées », note la banque mondiale.

La durabilité des infrastructures repose également sur l'implication des communautés locales. Les Comités locaux de gestion des eaux pluviales (Coligeps) jouent un rôle central dans l'entretien et la gestion des ouvrages. Leur formalisation progressive en coopératives de services municipaux ouvre des perspectives d'emplois pour les jeunes de Keur Massar, notamment dans les domaines de la maintenance, de la gestion et de la mobilisation sociale. Selon le Vice-président de la Banque mondiale, ces initiatives traduisent une approche intégrée du développement, associant infrastructures, gouvernance locale et insertion socio-économique.

Des équipements pour renforcer la cohésion sociale

La visite a également été marquée par l'inauguration d'un terrain de football et d'espaces dédiés aux enfants. Pour les responsables du projet, ces équipements complètent les infrastructures de drainage en contribuant à renforcer la cohésion sociale et le cadre de vie.

« Une communauté résiliente n'est pas seulement protégée des inondations. C'est aussi une communauté qui dispose d'espaces pour se rassembler et construire son avenir », a rappelé Ousmane Diagana.

Pour consolider les acquis, plusieurs priorités ont été identifiées : l'extension de la couverture des infrastructures de drainage, le renforcement des capacités des municipalités et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), la consolidation de l'appropriation communautaire à travers les Coligeps, ainsi que l'intégration accrue de la résilience climatique dans la planification urbaine.